La última conversación que Jenny tuvo con su madre, Blanca Emira Pardo Rosero, parecía una llamada cotidiana. La mujer, de 72 años, le contó que estaba recogiendo huevos para enviárselos a sus hijos. Sin embargo, después de esa conversación, la familia perdió todo contacto con ella.

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Días después, Blanca fue encontrada con vida, pero gravemente afectada, en un potrero de una finca ubicada en la vereda Plazuelas, zona rural de San Bernardo, Nariño. La adulta mayor estaba desorientada, tenía múltiples lesiones y había permanecido expuesta al frío.

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Posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de San Bernardo y remitida a Pasto. Allí murió. El caso quedó registrado en un informe de la Policía de Nariño, con fecha del 31 de agosto de 2026 y conocido por El Tiempo. El documento señala que el Hospital San Pedro de Pasto informó sobre el fallecimiento y que, al momento del hallazgo, la mujer presentaba, según el reporte preliminar, “al parecer signos de abuso”. Las circunstancias y los responsables de las lesiones son materia de investigación.

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Jenny relató en el pódcast Vamos pa’ eso cómo fueron las horas previas a encontrar a su madre. El último contacto entre ambas ocurrió el miércoles anterior. Como era habitual, Blanca la llamó cerca de las 8 de la noche y le contó que estaba recogiendo huevos para enviárselos a sus hijos.

“Terminaré de recoger tres nidos de huevos para enviártelos en la chiva”, recordó Jenny que le dijo su madre.

Después de esa conversación no volvieron a comunicarse.

El viernes, Jenny supo que uno de sus hijos había intentado llamar a Blanca. Al día siguiente decidió insistir. A las 8:40 de la mañana marcó al teléfono de su madre, pero no obtuvo respuesta.

Volvió a llamar alrededor de las 10:00, después a las 11:30 y nuevamente a las 12:40. En todas las ocasiones ocurrió lo mismo.

“El celular sonó. Sonó. Y nada”.

Mientras tanto, Marisol, otra de las hijas de Blanca que vivía con ella, había salido desde las 8 de la mañana para atender a un paciente en otro municipio. Regresó aproximadamente a las 5 de la tarde y encontró la vivienda sin su madre.

Ante la ausencia de Blanca, la familia comenzó a preguntar a los habitantes de la zona si alguien la había visto. Uno de los vecinos aseguró que sí había tenido contacto visual con ella durante la mañana. Según el relato de Jenny, la persona dijo haber visto a la adulta mayor alrededor de las 8 u 8:30 de la mañana caminando hacia el potrero.

Blanca llevaba un poncho y un machete. Con esa información, sus familiares comenzaron a recorrer el terreno. Finalmente, la encontraron aproximadamente a diez minutos caminando desde la vivienda.

La mujer todavía estaba viva. Sin embargo, su estado causó alarma. Según Jenny, Blanca estaba desorientada, afectada por el frío y aparentemente en estado de ‘shock’.

“La encontraron viva”, recordó la hija.

La mujer no lograba explicar qué le había sucedido y, de acuerdo con Jenny, apenas respondía a sus familiares.

“Déjenme en paz”, repetía Blanca.

El informe policial señala que en ese momento se observaron “al parecer signos de abuso”, aunque el documento también precisa que se desconocía quién habría causado las lesiones.

Un vecino solicitó una ambulancia y Blanca fue trasladada inicialmente a la E.S.E. de San Bernardo. Jenny aseguró que el estado físico de su madre era delicado y describió algunas de las lesiones que observó.

“Mi mamá llegó muy golpeada, llegó arañada”.

La hija también aseguró que Blanca tenía heridas en la espalda y que, por las características del terreno, tuvo la impresión de que pudo haber sido arrastrada.

“La espalda parecía como si la hubieran arrastrado porque todas las cosas en su pasto son espinas”.

A las lesiones se sumaba la exposición prolongada al frío. Según Jenny, Blanca presentaba hipotermia y su condición dificultaba que pudiera explicar lo ocurrido.

La familia decidió entonces acompañar su traslado a Pasto, donde fue remitida para recibir atención especializada.

Durante el traslado y posteriormente en el hospital, sus hijos intentaron preguntarle repetidamente qué había ocurrido en el terreno. Sin embargo, su estado de salud no le permitía dar una explicación clara.

“Mi mamá solo divaga y divaga. Y no podía entenderla”, contó Jenny.

La familia esperaba que Blanca pudiera recuperarse y posteriormente explicar lo sucedido. Pero su estado continuó deteriorándose. Cuando sus hijos llegaron al hospital en Pasto, Jenny aseguró que encontró nuevas marcas y lesiones en el cuerpo de su madre.

“Llegó completamente intubada, revisé su cuerpo y tenía muchas marcas de agresión”.

La familia también intentó preguntarle quién la había atacado, pero, según Jenny, no logró obtener una respuesta comprensible.

“Mi madre, desafortunadamente, no tuvo tiempo de decir nada. Así que nos quedamos con lo desconocido”.

Blanca permaneció hospitalizada en Pasto mientras los médicos intentaban estabilizarla. La situación era delicada y sus familiares fueron advertidos sobre la gravedad de su estado. Finalmente, la mujer murió.

“Mi mamá murió a las 8:30 de la noche”, relató Jenny.

El Hospital San Pedro informó posteriormente del fallecimiento a las autoridades. La inspección técnica del cadáver quedó a cargo del CTI de Pasto.

De acuerdo con el reporte policial conocido por El Tiempo, al momento de elaborar el documento estaba pendiente la noticia criminal y el caso quedó bajo investigación.

Para los familiares de Blanca, la principal pregunta sigue siendo qué ocurrió durante las horas en las que la mujer estuvo sola en el terreno y quién pudo haberle causado las lesiones. Jenny manifestó su desconcierto por lo sucedido, especialmente porque se trata de una comunidad en la que, según dijo, los habitantes se conocen desde hace años.

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“¿Quién pudo haberle hecho eso? ¿Quién? Todos son vecinos, todos nos han visto crecer”.

Las autoridades de Nariño confirmaron a El Tiempo que la investigación continúa y que el caso está en manos del CTI de la Fiscalía.

Por ahora, no se ha establecido públicamente quién habría atacado a Blanca ni se ha determinado judicialmente la responsabilidad de alguna persona. La investigación deberá establecer qué ocurrió en el potrero, cuáles fueron las circunstancias de las lesiones y qué provocó finalmente la muerte de la adulta mayor.

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