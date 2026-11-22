Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un reciente escándalo salió a la luz en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (Coiba), en el sector de Picaleña, tras la detención de un guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) acusado de intentar introducir entre siete y ocho teléfonos celulares a dicho centro de reclusión. La identidad del funcionario, identificado en reportes como Yilson Davian Saavedra, se dio a conocer a través de información extraoficial. Según los datos disponibles, Saavedra habría ocultado los dispositivos en los bolsillos de su uniforme, medida que fue descubierta gracias a los protocolos de seguridad, específicamente por la alerta de un perro detector durante una inspección rutinaria.

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De acuerdo con los reportes, tras la alarma del canino, el personal de seguridad del centro procedió a verificar los elementos portados por el guardián. El funcionario, al ser confrontado, presuntamente intentó huir hacia la zona de alojamiento con el propósito, aparentemente, de deshacerse de los celulares. Sin embargo, la rápida reacción de la guardia permitió su detención y la remisión del caso ante las autoridades correspondientes. Por el momento, no se ha definido oficialmente el número exacto de aparatos incautados ni los destinatarios finales dentro de la prisión. La investigación está orientada a esclarecer si Saavedra actuaba en solitario o si existen otros funcionarios o reclusos implicados en el intento de ingreso de elementos prohibidos, así como el objetivo real de los dispositivos.

Este hecho ocurre justamente cuando el presidente Abelardo De La Espriella ha divulgado medidas orientadas a frenar el uso de celulares y conexiones a internet en las cárceles, herramientas presuntamente utilizadas por internos para coordinar actos delictivos, según los anuncios citados. Entre las acciones anunciadas se encuentra la desactivación de tarjetas SIM ilegales y la limitación de conexiones satelitales no reguladas. En esta estrategia, también se involucra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Ministerio de Justicia, los operadores de telecomunicaciones y la Fuerza Pública.

Además, el MinTIC continúa adelante con una investigación administrativa contra Starlink Colombia. Según los reportes, la entidad identificó señales de WiFi de Starlink en al menos cuatro cárceles del país: La Picota, Bellavista, Acacías y Las Heliconias, verificaciones que motivan en parte las recientes medidas de control sobre la conectividad en estos establecimientos penitenciarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué papel juega el Inpec en la seguridad de los penales colombianos?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) es la entidad encargada de la custodia, vigilancia y administración de los establecimientos carcelarios en Colombia. En este caso, el propio personal del Inpec fue clave para detectar y capturar al funcionario implicado en el intento de ingreso de celulares, demostrando que la supervisión interna continúa siendo fundamental para la seguridad en las prisiones.

¿Por qué se investigan las señales de Starlink en las cárceles del país?

De acuerdo con la información actual, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) realiza una investigación administrativa contra Starlink Colombia por presuntos incumplimientos en las obligaciones de control de señales dentro de centros penitenciarios. Se identificaron conexiones WiFi de esta empresa en varias cárceles, hecho que pone en cuestión el control real sobre el acceso a internet en estos espacios, vital en la lucha contra delitos coordinados tras las rejas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.