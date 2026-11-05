Consultar el GPS, cambiar una canción o revisar una llamada durante un recorrido en bicicleta puede resultar más práctico si el teléfono está ubicado en un lugar accesible.

Sigue a PULZO en Discover

Para quienes realizan rutas urbanas, salidas de carretera o recorridos de montaña, una bolsa para el cuadro de bicicleta con soporte para celular reúne espacio de almacenamiento y una ventana táctil para utilizar el dispositivo sin sacarlo.

El accesorio tiene un precio publicado de $ 70.778 para usuarios Prime, frente a un precio regular de $ 91.989, lo que representa un descuento del 23 %. Su diseño incluye una carcasa rígida de EVA, cubierta para lluvia y compatibilidad con teléfonos de hasta 17,8 cm (7 pulgadas).

Carcasa rígida para llevar objetos durante las rutas

La bolsa está fabricada con EVA moldeado en 3D, un material que le permite conservar su forma y ofrecer una estructura rígida. Según la descripción comercial, cuenta con una cremallera sellada y una cubierta adicional para lluvia, elementos pensados para proteger los objetos almacenados frente a las condiciones climáticas.

Lee También

Su diseño está orientado a diferentes modalidades de ciclismo, como carretera, gravel y montaña, además de recorridos con bicicletas eléctricas.

La bolsa incorpora bolsillos de malla de doble capa que permiten organizar objetos pequeños, entre ellos:

Llaves.

Herramientas para bicicleta.

Baterías externas o power banks.

Cartera y otros elementos personales.

Aunque el vendedor la presenta como impermeable, la protección efectiva puede depender de la intensidad y duración de la lluvia, así como del cierre correcto de la cremallera y del uso de la cubierta adicional.

Pantalla táctil para consultar el GPS sin sacar el celular

Una de las características principales de este bolso de tubo superior para bicicleta es su ventana de TPU de alta claridad. La superficie permite interactuar con la pantalla del teléfono para consultar la navegación GPS, controlar música o atender llamadas, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

El accesorio está diseñado para celulares de hasta 17,8 cm de diagonal, equivalentes a 7 pulgadas. La compatibilidad exacta depende de las dimensiones del dispositivo y de su carcasa protectora.

También incorpora una visera solar que busca reducir el reflejo de la luz sobre la pantalla durante los recorridos al aire libre.

La película táctil tiene un grosor anunciado de 0,03 cm aproximadamente. No obstante, la respuesta de la pantalla puede variar según el teléfono, el protector instalado y las condiciones de uso.

Instalación ajustable para diferentes bicicletas

La bolsa incluye tres correas ajustables para sujetarla al cuadro. Sus longitudes originales de 8,27, 16,93 y 14,17 pulgadas equivalen aproximadamente a 21, 43 y 36 cm, respectivamente.

Según la ficha comercial, el sistema permite instalarla en diferentes bicicletas, como modelos de carretera, montaña, gravel y eléctricas, sin necesidad de herramientas.

El fabricante también señala que el diseño busca mantenerse estable durante los recorridos y evitar interferencias con las rodillas al pedalear.

Antes de instalarla, conviene revisar que las correas se ajusten correctamente al cuadro y que la bolsa no interfiera con los movimientos del ciclista, los cables, la dirección o el acceso a otros componentes.

¿A quién le serviría esta bolsa para bicicleta?

Este accesorio puede ser una alternativa para:

Ciclistas que utilizan GPS durante sus recorridos.

Personas que se movilizan en bicicleta por la ciudad.

Usuarios que realizan rutas de carretera o montaña.

Quienes necesitan llevar llaves, herramientas y celular en un mismo espacio.

Ciclistas que buscan una bolsa compacta con acceso táctil al teléfono.

Las opiniones de compradores destacan la estabilidad del accesorio durante los recorridos. Un usuario afirmó que la bolsa permaneció firme en el cuadro después de varias semanas de uso. Otro resaltó su compatibilidad con un iPhone 16 Pro, mientras que un comprador señaló que había recorrido cerca de 161 km sin notar movimientos del soporte.

Estas experiencias son individuales y no garantizan el mismo desempeño en todas las bicicletas o condiciones de terreno.

En definitiva, la bolsa rígida para bicicleta con soporte táctil reúne almacenamiento, acceso al celular y un sistema de montaje ajustable en un accesorio pensado para facilitar los recorridos.

Con un precio publicado de $ 70.778 para usuarios Prime, frente a $ 91.989 como precio regular, puede ser una opción para ciclistas que buscan llevar su teléfono y otros objetos personales durante sus rutas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.