Durante mucho tiempo pensé que tener las uñas largas era cuestión de paciencia. Me las dejaba crecer durante varias semanas, buscaba una forma bonita para limarlas y esperaba conseguir una manicura natural que no necesitara tantos retoques. Sin embargo, justo cuando empezaban a tener el largo que quería, alguna se partía y terminaba teniendo que cortarlas todas para emparejarlas.

Sigue a PULZO en Discover

También notaba que algunas se veían débiles, tenían pequeñas irregularidades o se descamaban con facilidad. Por eso, entendí que no bastaba con dejarlas crecer: necesitaba prestarles más atención y complementar mi rutina con productos que ayudaran a cuidarlas.

En Amazon encontré tres alternativas que cumplen funciones diferentes y pueden formar parte de ese proceso: un fortalecedor, un acondicionador y un aceite para las uñas y las cutículas.

1. Modelones: fortalecedor para uñas débiles y quebradizas

Ver fortalecedor de uñas Modelones en Amazon

Lee También

El primer producto es un fortalecedor de uñas de Modelones, pensado para quienes tienen uñas delgadas, frágiles o que se parten con facilidad.

Su fórmula incorpora ingredientes como queratina hidrolizada y aceite de jojoba, asociados con el acondicionamiento de las uñas. Se aplica sobre la superficie limpia y seca, siguiendo las indicaciones del fabricante, y puede utilizarse también como base antes del esmalte.

Es una alternativa para quienes quieren incorporar un paso de protección y cuidado a su manicura habitual, especialmente cuando buscan conservar el largo natural de sus uñas.

Ver fortalecedor de uñas Modelones en Amazon

2. Elon: acondicionador de uñas con lanolina

Ver acondicionador de uñas Elon en Amazon

Otra alternativa es el acondicionador de uñas de Elon, formulado para cuidar las uñas delgadas, quebradizas, descamadas o que presentan dificultades para conservar su largo.

Su composición incluye lanolina, vaselina y cera de abejas, ingredientes con propiedades emolientes que ayudan a acondicionar y conservar la humedad. La marca recomienda masajear el producto sobre las uñas, las cutículas y la zona cercana a su nacimiento.

Este tipo de presentación resulta interesante para quienes prefieren incorporar una crema o tratamiento localizado en su rutina, especialmente antes de dormir, cuando pueden dedicar unos minutos al cuidado de sus manos.

Ver acondicionador de uñas Elon en Amazon

3. PURA D’OR: aceite para uñas y cutículas con biotina y vitamina E

Ver aceite para uñas y cutículas PURA D’OR en Amazon

El tercer producto es un aceite de PURA D’OR que complementa el cuidado de las uñas desde otra perspectiva: la hidratación.

Su fórmula contiene biotina, vitamina E y aceites como el de almendras, argán, jojoba y girasol. Se presenta en un envase con gotero que permite aplicar pequeñas cantidades sobre las uñas y las cutículas.

La hidratación de esta zona es importante cuando la piel alrededor de las uñas se reseca, se agrieta o luce descuidada. Por eso, este aceite puede incorporarse a una rutina diaria de cuidado, incluso en personas que utilizan esmaltes o uñas artificiales.

Ver aceite para uñas y cutículas PURA D’OR en Amazon

El cuidado diario también importa para tener uñas largas

Aunque estos productos pueden complementar una rutina de manicura, es importante tener presente que ningún esmalte, crema o aceite garantiza que las uñas crezcan más rápido. Su función principal es acondicionarlas, protegerlas y ayudar a reducir problemas asociados con la resequedad y el quiebre.

También conviene evitar morderlas, utilizarlas para abrir objetos, retirar los esmaltes de manera agresiva o exponerlas constantemente a productos de limpieza sin protección.

Si las uñas presentan cambios persistentes de color, dolor, desprendimiento o alteraciones importantes, lo recomendable es consultar con un dermatólogo.

Al final, conseguir unas uñas largas y bonitas no depende solamente de dejarlas crecer: también requiere paciencia, buenos hábitos y una rutina constante de cuidado.

* Pulzo.com se escribe con Z