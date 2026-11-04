Dormir con el celular cerca de la cama se ha convertido en una costumbre para muchas personas. Algunas lo utilizan como despertador, otras esperan llamadas importantes y muchas tienen el hábito de revisar sus redes sociales o mensajes antes de cerrar los ojos.

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Aunque mantener el teléfono en la habitación no representa necesariamente un riesgo para la salud, su uso durante la noche puede afectar los hábitos de sueño y dificultar el descanso cuando se convierte en una distracción constante.

La exposición a la luz de las pantallas, las notificaciones y la estimulación que generan algunas aplicaciones son factores que pueden interferir con la preparación del organismo para dormir.

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1. Puede dificultar el inicio del sueño

Uno de los principales inconvenientes de utilizar el celular antes de acostarse es la exposición a la luz que emite la pantalla.

Los dispositivos electrónicos producen luz de diferentes longitudes de onda, incluida la luz azul, que puede interferir con la producción de melatonina, una hormona relacionada con la regulación del ciclo de sueño y vigilia.

La Sleep Foundation explica que la exposición a luz artificial durante la noche puede afectar el reloj biológico y dificultar la transición hacia el descanso.

Esto no significa que cualquier exposición al celular provoque insomnio, pero utilizarlo durante periodos prolongados justo antes de dormir puede dificultar que algunas personas concilien el sueño.

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2. Las notificaciones pueden interrumpir el descanso

Otro inconveniente de mantener el teléfono al lado de la almohada es que las llamadas, mensajes y alertas de las aplicaciones pueden interrumpir el sueño.

Incluso cuando una persona no despierta completamente, los sonidos, las vibraciones y la iluminación de la pantalla pueden convertirse en estímulos que dificultan mantener un ambiente adecuado para descansar.

Por eso, activar el modo de descanso, silenciar las notificaciones o utilizar la opción de no molestar puede ayudar a reducir las interrupciones.

3. Puede fomentar el hábito de revisar el celular durante la noche

Tener el teléfono al alcance de la mano también facilita que una persona lo revise cada vez que despierta durante la noche.

Esto puede generar un hábito de consulta constante que termina prolongando el tiempo que permanece despierta.

Además, revisar mensajes, noticias o redes sociales puede activar la atención y dificultar que el cerebro vuelva a relajarse después de una interrupción del sueño.

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4. Puede reducir el tiempo destinado al descanso

En ocasiones, el problema no está solamente en la luz de la pantalla, sino en el tiempo que las personas pasan utilizando el dispositivo.

Revisar un video, responder mensajes o desplazarse por las redes sociales puede hacer que la hora de dormir se retrase sin que la persona lo note.

Este comportamiento puede reducir las horas disponibles para descansar, especialmente cuando al día siguiente es necesario levantarse temprano.

¿Es malo dejar el celular cargando cerca de la cama?

Mantener el teléfono conectado a un cargador mientras se duerme no significa automáticamente que exista un peligro para la salud.

Sin embargo, es importante utilizar cargadores y cables en buen estado, preferiblemente los recomendados por el fabricante, y evitar cubrir el dispositivo mientras carga, pues necesita disipar el calor.

También conviene no dejarlo debajo de la almohada, entre las cobijas o sobre superficies que puedan retener el calor.

¿Dónde se debe dejar el celular mientras se duerme?

Una recomendación práctica es mantener el dispositivo sobre una mesa o superficie estable, alejada de la almohada y de las cobijas.

Si se utiliza como despertador, puede dejarse a cierta distancia de la cama y activar el modo de descanso para evitar interrupciones innecesarias.

También es conveniente reducir el uso de pantallas durante la hora previa a dormir y establecer horarios para desconectarse de las aplicaciones.

En conclusión, dormir con el celular cerca no es necesariamente perjudicial por su simple ubicación, pero utilizarlo constantemente durante la noche puede afectar la calidad y duración del descanso. Por eso, establecer límites de uso y reducir las distracciones digitales es una buena medida para cuidar los hábitos de sueño.

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