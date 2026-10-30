Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Comer va mucho más allá de ser solamente una fuente de energía para el cuerpo. Tras una comida, el organismo experimenta una serie de transformaciones fisiológicas perfectamente coordinadas. El proceso digestivo, según explica National Geographic, se convierte en un momento de intensa comunicación entre dos órganos clave, el intestino y el cerebro, mediante lo que se conoce como eje intestino-cerebro. Durante este lapso, los nutrientes que se consumieron se van descomponiendo en componentes fundamentales como glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, los cuales son absorbidos por la sangre y distribuidos a las células.

Sigue a PULZO en Discover

Loretta DiPietro, investigadora de la Universidad George Washington citada por National Geographic, resalta que justo después de comer se presenta una ventana clave para la actividad física, ya que es cuando el ejercicio produce los mayores efectos positivos sobre el procesamiento de los alimentos. En ese instante, el cuerpo está optimizando el uso de los nutrientes ingeridos y cualquier movimiento puede influir de manera favorable en ese proceso.

Al caminar de manera ligera, los músculos comienzan a utilizar la glucosa disponible en la sangre, incluso sin la intervención directa de la insulina. De acuerdo con Gerald Shulman, profesor de medicina en Yale citado en el mismo artículo, el ejercicio permite que el azúcar ingrese a las células por una vía alternativa, reduciendo así la demanda sobre el páncreas y beneficiando la salud metabólica de la persona. Este mecanismo ayuda a prevenir defectos en la señalización de la insulina y disminuye el riesgo de picos de glucosa en la sangre.

Además, el movimiento influencia otros aspectos del organismo: favorece el flujo sanguíneo hacia el aparato digestivo y estimula la interocepción, es decir, la capacidad de percibir señales internas del cuerpo, a través del nervio vago. Esto contribuye a regular la saciedad y las emociones, aspectos fundamentales para la relación saludable con la comida.

Según investigaciones de DiPietro, basta con caminar quince minutos después de una comida para reducir significativamente los aumentos rápidos de glucosa. Incluso en personas adultas con obesidad, pequeñas pausas activas de entre dos y cinco minutos ya muestran beneficios. Shulman coincide en que moverse en cualquier momento del día mejora la sensibilidad a la insulina y el almacenamiento de energía, sin que sea necesario realizar ejercicio extenuante. Este hábito cotidiano ayuda al cuerpo a gastar energía en lugar de acumularla, alineándose con la naturaleza evolutiva del ser humano. Como concluye DiPietro: "simplemente muévete".

¿Cuáles son los beneficios de caminar después de comer, según expertos?

Caminar después de una comida ayuda a que los músculos utilicen la glucosa presente en la sangre sin necesidad de insulina, lo que favorece la salud metabólica. Según expertos citados por National Geographic y la Universidad George Washington, una caminata ligera reduce los picos de glucosa, protege al páncreas, mejora la sensibilidad a la insulina y estimula mecanismos que regulan emociones y sensación de saciedad.

¿Por cuánto tiempo se recomienda caminar después de comer para ver beneficios?

De acuerdo con las investigaciones mencionadas en National Geographic, se recomienda caminar al menos quince minutos después de cada comida para obtener efectos positivos sobre los niveles de glucosa en sangre. Incluso pausas breves de dos a cinco minutos pueden ser útiles para personas con obesidad, mostrando que cualquier movimiento cuenta para favorecer la salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.