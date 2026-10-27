Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El Gobierno De la Espriella, a través del Ministerio de Salud, presentó un balance de los resultados del Plan de Choque en Salud, estrategia que busca resolver los pendientes en la entrega de medicamentos y la realización de procedimientos médicos en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

(Recomendado: Los medicamentos que podrían bajar costos del sistema de salud en Colombia)

De acuerdo con el informe de la cartera, con corte al 14 de octubre de 2026, el 51 % de los pacientes registrados con medicamentos pendientes ya tiene sus casos cerrados. Por su parte, el indicador de unidades de medicamentos entregadas alcanzó un avance del 42,89 %.

Durante el último periodo evaluado, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) reportaron la entrega de 12’514.638 unidades que se encontraban pendientes. El avance pasó del 31,2 % en el primer registro al 39,23 % en el corte anterior, hasta llegar al resultado más reciente.

Lee También

La ministra de Salud, Ana María Vesga, resaltó los resultados, pero advirtió que todavía hay usuarios que esperan recibir sus tratamientos. Ante esta situación, el Gobierno continuará supervisando las entregas y verificando que la información reportada por las EPS corresponda a soluciones efectivas para los pacientes.

Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Norte de Santander concentran más de la mitad de las personas registradas con medicamentos pendientes. Estas regiones también reúnen el mayor número de casos cerrados durante la ejecución del plan.

(Lea también: Invima lanza alerta por medicamento (muy vendido) para el dolor de estómago en Colombia)

Procedimientos médicos alcanzan un avance del 13 %

En materia de procedimientos médicos, el plan registra un avance del 13 %. El número de intervenciones reportadas como resueltas pasó de 120.586 en el primer corte a 168.422 en el segundo. Para la medición más reciente, la cifra llegó a 434.828, es decir, 266.406 procedimientos adicionales frente al periodo anterior.

Pese a este incremento, el 87 % de los registros continúa en seguimiento. El avance medido por número de personas se ubica aproximadamente en el 15,6 %, por lo que el Ministerio anunció que fortalecerá el acompañamiento a las EPS y la verificación de los servicios que estas reportan como realizados.

El seguimiento del Plan de Choque en Salud se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2026. La estrategia dará prioridad a los pacientes con mayor riesgo y a los territorios que registran más casos pendientes.

El Ministerio reiteró que la meta es garantizar que los usuarios reciban los medicamentos formulados y accedan efectivamente a los procedimientos médicos necesarios para dar continuidad a sus tratamientos.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.