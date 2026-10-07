Por: Caracol TV

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El Premio Nobel de Química fue otorgado al francés Henri Kagan y al japonés Kenso Soai, en reconocimiento por sus investigaciones sobre catálisis asimétrica, un proceso crucial para la creación de fármacos. De acuerdo con la información suministrada por el comité Nobel, la contribución de estos científicos permite a los especialistas diseñar reacciones químicas orientadas a la producción de medicamentos, marcando un antes y un después en la síntesis orgánica. Ambos galardonados recibieron el premio por el descubrimiento de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis asimétrica orgánica.

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La Real Academia Sueca de Ciencias explicó que todos los aminoácidos existen en dos variantes opuestas, como una imagen y su reflejo en un espejo. Sin embargo, solamente una de estas variantes está presente en las proteínas de las células del cuerpo humano; la otra se encuentra rara vez en la naturaleza. Este fenómeno recibe el nombre de "homoquiralidad". Durante mucho tiempo, los científicos no comprendían el mecanismo detrás de este fenómeno biológico. Los descubrimientos de Kagan y Soai han permitido inducir reacciones químicas que favorecen la aparición de homoquiralidad, una característica clave para la vida tal como se conoce.

Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, destacó la importancia de este avance: "Henri Kagan y Kenso Soai han aportado una solución a un misterio químico que se remonta a más de un siglo: cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad. Las reacciones químicas que han desarrollado son espectaculares".

En 2001, el Nobel de Química ya había premiado investigaciones sobre aspectos relacionados con la catálisis asimétrica, pero Henri Kagan, a pesar de ser ampliamente considerado el "padre" de esta técnica tanto en Francia como internacionalmente, no fue parte de los entonces galardonados. Este hecho motivó protestas del Ministerio de Investigación francés.

Henri Kagan, de 95 años, ejerce como profesor en la Universidad de París-Saclay, mientras que Kenso Soai, de 76 años, dicta clases en la Universidad de Ciencias Naturales de Tokio. La Fundación Nobel contactó a Soai telefónicamente mientras este se hallaba haciendo compras cerca de su residencia. "Es el día más increíble de mi vida", expresó el científico japonés tras conocer la noticia, de acuerdo con AFP.

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¿Por qué es importante la catálisis asimétrica en la fabricación de medicamentos?

La catálisis asimétrica es esencial porque permite controlar la dirección de las reacciones químicas para obtener moléculas con una orientación específica, algo fundamental en la síntesis de medicamentos, ya que solo una de las variantes de los aminoácidos o compuestos puede ser utilizada de manera efectiva por las proteínas celulares. Según el comité Nobel, los avances en catálisis asimétrica abren nuevas posibilidades para la creación precisa y eficiente de fármacos.

¿Qué significa el término "homoquiralidad" en el contexto de la química?

La homoquiralidad se refiere a la presencia exclusiva de una de las dos variantes especulares de moléculas, como los aminoácidos, en las proteínas de las células del organismo. Esto implica que, aunque existen versiones reflejadas de estas moléculas, la naturaleza seleccionó solo una para la vida, un fenómeno cuyo mecanismo ha intrigado a la comunidad científica y que fue explicado en parte por los estudios de Henri Kagan y Kenso Soai, según la Real Academia Sueca de Ciencias.

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