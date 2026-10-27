Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes, conocido como Idartes, en colaboración con la Casona de la Danza, extiende una invitación a toda la ciudadanía para participar en el taller ‘Mi cuerpo: Mapa de vida y maestro de bienestar’. Este evento no solo representa una oportunidad para experimentar el movimiento como herramienta de autoconocimiento, sino que también busca fortalecer la conciencia corporal y la integración de las emociones a través del arte. De acuerdo con la información publicada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, este taller se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre de 2026, a las 2:00 p. m. El acceso será gratuito, pero condicionado a inscripción previa.

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El propósito central del taller radica en expandir la percepción que se tiene sobre el cuerpo mediante el movimiento, la música, la plástica y la expresión. Según lo comunicado por Idartes, la dinámica del taller está planteada como una experiencia práctica, orientada a que los participantes puedan centrarse en sus experiencias físicas y emocionales. De esta manera, se propone que cada persona utilice el cuerpo como un “despertador” de sus propias necesidades, avanzando hacia una mayor autoafirmación y confianza en sí mismo.

La propuesta metodológica del taller se sustenta en el Sistema Río Abierto, una escuela de psicoterapia corporal reconocida a nivel internacional, originada en Argentina por la psicóloga María Adela Palcos. El enfoque de esta escuela invita a redescubrir el placer de habitar el propio cuerpo, superar las inhibiciones que impiden el movimiento físico y emocional, y lograr una integración armónica y plena entre ambos aspectos. Así, el Sistema Río Abierto promueve que el individuo recobre la espontaneidad y el bienestar psicofísico a través del movimiento vital y la expresión libre.

La actividad estará bajo la dirección de María Angélica González López, psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y terapeuta formada en el Sistema Río Abierto en Buenos Aires. González López es la fundadora de Río Abierto Bogotá y ejerce como docente, instructora, facilitadora, coordinadora de grupos de trabajo y supervisora de instructores en el ámbito de las terapias psicocorporales.

¿Qué es el Sistema Río Abierto y cómo se aplica en talleres de bienestar corporal?

El Sistema Río Abierto es una escuela de psicoterapia corporal fundada en Argentina por la psicóloga María Adela Palcos. Su enfoque se basa en el uso del movimiento, la música, la expresión y la conexión con el cuerpo para liberar bloqueos físicos y emocionales. En talleres como ‘Mi cuerpo: Mapa de vida y maestro de bienestar’, se utilizan prácticas desarrolladas en este sistema para ayudar a los participantes a incrementar su conciencia corporal, potenciar su autoafirmación y obtener mayor bienestar psíquico y físico a través de ejercicios vivenciales.

¿Cómo puede participar en el taller ‘Mi cuerpo: Mapa de vida y maestro de bienestar’ en Bogotá?

Para acceder a este taller organizado por Idartes y la Casona de la Danza se requiere una inscripción previa. Según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la inscripción es gratuita y se realiza en línea. El evento tiene lugar el 28 de octubre de 2026, a las 2:00 p. m., dirigido por María Angélica González López y enfocado en el desarrollo psicocorporal desde el Sistema Río Abierto, lo que lo convierte en una opción relevante para quienes buscan fortalecer la conciencia de su propio cuerpo y bienestar emocional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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