La entrega de medicamentos pendientes en Colombia alcanzó un avance acumulado del 39,2 %, frente al 31,2 % registrado en el informe anterior. Así lo informó el Ministerio de Salud en el balance del Plan de Choque con corte al 5 de octubre de 2026, estrategia con la que el Gobierno busca atender las dificultades de acceso a tratamientos y servicios médicos.

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Según el reporte, cerca de 273.000 pacientes registran entregas de medicamentos, unos 96.000 más que en el balance previo, cuando la cifra rondaba los 177.000. Sin embargo, el porcentaje corresponde a las unidades entregadas frente a las cantidades que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) habían reportado inicialmente como pendientes; no significa que ese porcentaje de pacientes tenga todos sus tratamientos completos.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, destacó los avances, aunque reconoció que todavía hay usuarios a la espera de medicamentos y procedimientos. La funcionaria señaló que el objetivo es que las cifras se traduzcan en mejoras concretas en la atención.

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Enfermedades con mayores avances en entrega de medicamentos

El balance también mostró progresos en medicamentos destinados a pacientes con enfermedades que requieren continuidad en sus tratamientos. En el caso de las enfermedades huérfanas, el avance pasó del 33,3 % al 85,5 %. Para el asma, aumentó del 19 % al 58,1 %, mientras que en diabetes subió del 23,9 % al 49,9 %.

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La entrega de medicamentos para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) pasó del 43,1 % al 62,1 %. En cáncer, el indicador aumentó del 54,91 % al 57,2 %; para trasplantes, del 58,31 % al 61,3 %, y en gestación, del 74,4 % al 75,2 %.

Aumentaron los procedimientos reportados como resueltos

El Ministerio también contabilizó 168.422 procedimientos pendientes reportados como resueltos, frente a los 120.586 del informe anterior. La diferencia es de 47.836 procedimientos.

En los servicios relacionados con cáncer, el porcentaje de resolución pasó del 9 % al 15 %, mientras que en los asociados con gestación aumentó del 4 % al 7,6 %.

La cartera de Salud indicó que continuará verificando la información entregada por las EPS para comprobar que los procedimientos registrados correspondan a servicios efectivamente prestados.

El seguimiento semanal a las entidades se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. El Gobierno reconoce que el plan busca responder a necesidades urgentes, pero no soluciona por sí solo los problemas estructurales del sistema, entre ellos las dificultades financieras y operativas que afectan la atención.

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