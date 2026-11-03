Grabar una rutina de ejercicio, revisar la técnica de un movimiento o crear contenido deportivo puede ser más sencillo cuando el celular se mantiene en una posición estable. Para quienes entrenan y quieren registrar sus sesiones sin depender de otra persona, un soporte magnético para celular de gimnasio tiene un precio publicado de $ 51.541, con un 15 % de descuento.

Sigue a PULZO en Discover

El accesorio está diseñado para fijarse a superficies metálicas de equipos deportivos, como cintas de correr y bastidores. Cuenta con seis imanes de neodimio N52, un sistema de rotación de 360 grados y compatibilidad con teléfonos iPhone y Android, de acuerdo con la información del vendedor.

Su propuesta está dirigida especialmente a personas que graban sus entrenamientos, producen videos de fitness o quieren mantener el teléfono en una posición práctica mientras realizan ejercicios.

Seis imanes N52 para fijarlo a equipos de gimnasio

Una de las características destacadas del producto es su base magnética, que incorpora seis imanes de neodimio N52. Según la descripción comercial, estos permiten sujetar el soporte a superficies metálicas de máquinas y estructuras de entrenamiento.

Lee También

El accesorio puede utilizarse para grabar ejercicios en cintas de correr, bastidores y otros equipos compatibles. Sin embargo, la estabilidad dependerá de que la superficie sea metálica, adecuada para la fijación magnética y esté en condiciones de soportar el dispositivo.

Por seguridad, es recomendable comprobar la sujeción antes de comenzar a grabar, especialmente si el teléfono queda ubicado cerca de partes móviles de una máquina. El soporte no debe instalarse en una posición que interfiera con el ejercicio o pueda provocar que el celular caiga sobre el usuario.

Rotación de 360 grados para ajustar el ángulo

El soporte incorpora articulaciones esféricas que permiten modificar la orientación del teléfono tanto horizontal como verticalmente. Esta función puede resultar útil para grabar desde diferentes perspectivas: de frente, de lado o desde una posición más baja.

Para quienes crean contenido deportivo, la posibilidad de ajustar el encuadre permite registrar movimientos, revisar la ejecución de ejercicios o realizar videos para redes sociales.

Además, el producto incluye una base con rosca universal de 1/4 de pulgada (aproximadamente 0,64 cm), compatible con trípodes estándar. Esto amplía las opciones de uso, pues el soporte puede pasar de una superficie magnética a un trípode, dependiendo de las necesidades de grabación.

La ranura superior también permite instalar una luz de relleno compatible. Este elemento no está incluido, por lo que sería necesario adquirirlo por separado si se quiere utilizar iluminación adicional.

¿Es compatible con iPhone y Android?

El fabricante señala que el soporte es compatible con diferentes modelos de teléfonos inteligentes, incluidos dispositivos de las líneas iPhone y Samsung Galaxy.

Entre los equipos mencionados en la descripción aparecen modelos como iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 Pro Max y varios Galaxy S20, S21, S22 y S23.

La compatibilidad se presenta como amplia, aunque conviene revisar las condiciones de montaje para el celular específico. El sistema también incluye almohadillas de silicona que, según el vendedor, ayudan a proteger la parte posterior del teléfono y mejorar el agarre.

El soporte cuenta con una estructura de aleación y elementos antideslizantes. Estas características están pensadas para facilitar su instalación y retiro, sin necesidad de herramientas.

Un accesorio para grabar entrenamientos sin ayuda

Las opiniones de compradores destacan la facilidad de uso y la fuerza del imán. Uno de los usuarios comentó que puede instalar y retirar su iPhone fácilmente en el gimnasio, mientras que otro indicó que su pareja lo utiliza para grabar videos de sus sesiones de ejercicio.

También hay una reseña de una persona que utiliza el soporte durante los estiramientos para mantener el celular ubicado en una posición conveniente.

Estas experiencias son individuales y no garantizan el mismo resultado en todas las superficies o con todos los teléfonos. Antes de utilizarlo, es importante comprobar que el dispositivo quede bien asegurado.

¿Para quién puede ser útil este soporte magnético?

Por su precio publicado de $ 51.541, con un descuento del 15 %, el accesorio puede ser una alternativa para quienes entrenan con frecuencia y quieren registrar sus rutinas, crear contenido fitness o revisar sus movimientos.

Su principal atractivo está en la combinación de base magnética, ajuste de orientación y compatibilidad con trípodes. También puede resultar práctico para creadores de contenido que necesitan cambiar rápidamente la posición del teléfono.

La compra dependerá del tipo de equipo de gimnasio que se utilice y de la compatibilidad de su superficie con el sistema magnético. En cualquier caso, se recomienda verificar la fijación antes de cada sesión y evitar ubicar el celular en zonas donde pueda caer o interferir con el entrenamiento.

* Pulzo.com se escribe con Z