Por: Noticiero 90 minutos

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Sentir emociones intensas como enojo, tristeza o frustración hace parte de la experiencia humana. Sin embargo, cuando dichas emociones resultan difíciles de manejar y comienzan a afectar negativamente las relaciones personales, el rendimiento laboral o la capacidad de tomar decisiones cotidianas, es fundamental reconocer la situación y buscar herramientas para regularlas. Según información recopilada por 90 Minutos, una de las señales clave de una gestión emocional deficiente es la desregulación emocional, definida como la incapacidad de controlar la intensidad o la duración de las emociones.

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La desregulación emocional no necesariamente significa que se trate de un trastorno mental, pero sí evidencia dificultades en el manejo emocional. De acuerdo con el mismo medio, las manifestaciones más frecuentes de este fenómeno incluyen cambios bruscos de humor, emociones intensas que persisten durante mucho tiempo y la tendencia a evadir situaciones con tal de no enfrentar emociones incómodas. Estos patrones suelen alertar sobre la falta de estrategias efectivas para procesar lo que se siente.

Jessica Motta Carvajal, psicóloga clínica citada por 90 Minutos, explica que el origen de la dificultad para gestionar las emociones muchas veces se remonta a la crianza. En numerosas familias es común que las emociones sean minimizadas o no reconocidas, obligando a las personas, desde la infancia, a buscar estímulos diferentes para enfrentar lo que sienten. Motta señala además que las experiencias traumáticas pueden desempeñar un papel importante: el sistema nervioso se mantiene en alerta constante, y la persona suele buscar situaciones que evocan el evento traumático, dificultando aún más el manejo emocional.

No saber gestionar las emociones no siempre significa falta de control. Como lo expresó Motta, atravesar eventos difíciles, periodos de trauma o de mucho estrés también pueden agotar los recursos emocionales y provocar desregulación. En este contexto, surge la necesidad de herramientas prácticas.

Entre las estrategias para abordar la desregulación emocional, sobresalen las llamadas técnicas de grounding, una serie de ejercicios simples enfocados en reconectar con los sentidos y el momento presente. Estas técnicas —como identificar sonidos, observar objetos, prestar atención a los olores, los sabores y lo que se siente al tacto— ayudan a restablecer la calma y frenar pensamientos intrusivos, desconectando a la persona de la reacción y el estímulo desencadenante.

Según la especialista consultada, el proceso comienza por reconocer y nombrar las propias emociones, pues aquello que no se identifica puede manifestarse a nivel físico de manera incontrolable. A partir de ahí, se pueden tomar decisiones más saludables sobre cómo actuar frente a lo que se siente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la desregulación emocional y cómo afecta a los adultos?

La desregulación emocional es la incapacidad para manejar la intensidad y la duración de las emociones, lo que lleva a reacciones impulsivas o prolongadas. Según 90 Minutos, en adultos puede manifestarse en cambios bruscos de humor, emociones persistentes o evitación de situaciones emocionalmente difíciles, afectando relaciones y actividades cotidianas.

¿Cuáles son las técnicas de grounding y cómo ayudan a regular las emociones?

Las técnicas de grounding, de acuerdo con 90 Minutos, incluyen actividades sencillas como identificar sonidos, objetos, olores, sabores y sensaciones táctiles. Estas prácticas se enfocan en conectar con el presente, ayudando a reducir la ansiedad y controlar reacciones emocionales intensas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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