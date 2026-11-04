Por: El Espectador

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El sándwich de pollo frito con glaseado Hot Honey es una propuesta irresistible dentro de la gastronomía americana, ideal para quienes buscan una combinación de texturas crujientes y sabores intensos en cada bocado. La preparación de este plato comienza con una marinada esencial, donde la pechuga de pollo se sumerge en una mezcla de yogur, sal, paprika, ajo en polvo y pimienta. Según las recomendaciones del paso a paso, es importante dejar el pollo reposar en la nevera por lo menos durante treinta minutos, aunque se sugiere una hora para que absorba mejor los sabores.

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Mientras el pollo se impregna de los condimentos, se puede avanzar con el empanizado, que requiere mezclar harina de trigo, fécula de maíz y una combinación de especias como ajo y cebolla en polvo, paprika, sal y pimienta negra. La técnica del doble empanizado es clave: una vez escurrido el exceso de marinado, cada filete se pasa por la mezcla seca, se regresa al marinado y se empaniza de nuevo. De acuerdo con las instrucciones, esto es lo que proporciona una costra sumamente crujiente, uno de los elementos más apreciados en este tipo de sándwich.

El siguiente paso es la fritura, que debe hacerse a una temperatura entre 170 y 175 °C y durante seis a ocho minutos, volteando el pollo a la mitad del tiempo para asegurar una cocción pareja y un exterior dorado. El pollo listo se escurre en papel absorbente para quitar el exceso de grasa. No menos importante es el glaseado Hot Honey, para el cual se integran miel, mantequilla y salsa picante a fuego bajo, logrando un punto de equilibrio entre lo dulce y lo picante que cubre al pollo recién frito, aportando un matiz vibrante en la degustación.

El ensamblaje final incluye pan tostado, generosamente untado en ambos lados con una salsa especial a base de mayonesa y mostaza Dijon. El pollo glaseado, acompañado de pepinillos, completa el sándwich, que se recomienda servir inmediatamente para mantener la textura crujiente y la frescura de los ingredientes.

De acuerdo con El Espectador, este plato destaca no solo por su sabor, sino también por el proceso de preparación, que requiere paciencia y atención en cada detalle para alcanzar el resultado esperado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se logra un pollo frito crujiente en un sándwich al estilo americano?

Para obtener una textura bien crujiente en el pollo frito, es fundamental emplear un doble empanizado, según recomienda El Espectador. Esto significa pasar los filetes por la mezcla de harina y fécula, sumergirlos nuevamente en el marinado y repetir el empanizado antes de freír. Este proceso cubre el pollo con una capa gruesa y ayuda a mantener la jugosidad interna tras la cocción a temperatura controlada.

¿Qué ingredientes se usan para el glaseado Hot Honey en el sándwich de pollo?

El glaseado Hot Honey, indicado en la receta presentada por El Espectador, se prepara con mantequilla, miel, salsa picante tipo chipotle, ajo y cebolla en polvo, paprika, sal y pimienta negra. La combinación se calienta suavemente para integrar los sabores antes de bañar el pollo recién frito, brindando un contraste único entre dulzura y picor en cada bocado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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