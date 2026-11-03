Por: El Espectador

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La leche de arroz es una bebida vegetal que, de acuerdo con la información presentada por Cocinable y Saludable, se destaca como una opción saludable y fácil de preparar en casa. Esta bebida no contiene lactosa y suele tener menos probabilidades de causar alergias en comparación con otras alternativas vegetales, como las hechas a base de soya o frutos secos. Esto la convierte en una alternativa apropiada para quienes buscan reemplazar la leche de vaca en su dieta diaria.

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Para preparar la leche de arroz, es fundamental considerar el proceso de remojo, que consiste en sumergir 150 gramos de arroz blanco de grano largo en agua muy caliente (sin que llegue a hervir) durante dos horas. El arroz debe sentirse blando pero aún mantenerse crudo al final del remojo, a tal punto que se pueda partir un grano con la uña. Al completar este proceso, se escurre y descarta el agua utilizada para el remojo.

Luego, el arroz se lleva a la licuadora junto con cuatro tazas de agua fresca, una pizca de sal y los ingredientes opcionales, como dátil, miel de maple o extracto de vainilla, dependiendo del gusto de cada persona. En este paso, es clave verificar la consistencia; si prefiere una bebida más espesa, se puede reducir la cantidad de agua. El licuado debe realizarse durante aproximadamente un minuto, hasta que el dátil (si se usa) quede en partículas muy pequeñas. Posteriormente, se prueba el dulzor y, si se desea, se puede añadir más endulzante y batir nuevamente.

Finalmente, la mezcla resultante se cuela utilizando una bolsa para leches vegetales, un lienzo delgado o una tela de algodón limpia. Para obtener una textura más suave, se recomienda colar el líquido dos veces. Es importante guardar la leche de arroz en un frasco cerrado dentro del refrigerador y consumirla en un plazo de cinco días. Según Cocinable y Saludable, es normal que la bebida se asiente en el fondo; por ello, simplemente debe agitarse antes de servir.

Existen distintas variaciones para la leche de arroz, como agregar cacao en polvo si se desea una bebida chocolatada o frutas como fresas, moras o arándanos para una versión de frutos rojos.

¿Cómo se prepara la leche de arroz casera paso a paso?

La preparación consiste en remojar el arroz en agua muy caliente durante dos horas, escurrir el agua y licuar el arroz con agua fresca, sal y opcionales como dátil, miel de maple o vainilla. Después, se cuela la mezcla con una tela o colador fino, y se refrigera en un recipiente cerrado, lista para consumirse en cinco días.

¿Por qué la leche de arroz no contiene lactosa?

La leche de arroz se elabora exclusivamente con ingredientes vegetales, a diferencia de la leche de vaca, por lo que no contiene lactosa, el azúcar natural de la leche animal. Según Cocinable y Saludable, esto la hace apta para personas intolerantes a la lactosa o con alergias a la proteína de la leche.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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