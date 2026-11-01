Por: El Espectador

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El plátano y el banano llegaron a América de la mano de los españoles, quienes los trajeron tras haberlos adaptado en las islas Canarias. De acuerdo con la información citada por El Espectador, mientras el banano gustaba para consumirlo maduro, el plátano tenía un destino diferente: primero fue alimento para animales, en especial cerdos, y después se volvió una fuente de sustento principal para las personas esclavizadas en ese tiempo. Esta relación histórica ha dejado huellas en la percepción cultural del plátano, muchas veces considerado “comida de negros”, cuando en realidad es un ingrediente para todas las mesas colombianas. Persisten resistencias, sin embargo, a preparaciones como los patacones hechos con plátano verde.

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El desarrollo del plátano pasa por varios estados de maduración: verde, pintón y maduro. Según El Espectador, cada etapa ofrece características propias, muy similares a las de otras frutas como el mango y el banano. Mientras más verde está el plátano, su textura es más firme; con la maduración, suelta azúcares, se vuelve más dulce y suave. El pintón es el punto medio, con la cáscara verde y amarilla y la pulpa aún sólida. El grosor de la cáscara también indica el estado: es gruesa en el verde, intermedia en el pintón y delgada en el maduro y sobremaduro, momento en el que el fruto libera mayor cantidad de azúcares y pierde tamaño durante el proceso.

La versatilidad del plátano es evidente en la cocina regional. El pintón, aunque genera opiniones divididas, para muchos cocineros ofrece la textura del verde y parte del dulzor del maduro, sirviendo tanto para preparaciones saladas como dulces. Por ejemplo, el plátano maduro se usa para aborrajados, mientras el verde se destaca en patacones y otras recetas típicas del Pacífico o los Andes. En décadas pasadas, en ciudades como Bogotá, el patacón era considerado comida afro y poco aceptado, a diferencia del plátano maduro, que siempre ha sido bien recibido como tajadas o rollitos. El cambio en la percepción y el consumo marca el devenir de las tradiciones gastronómicas y la riqueza regional de este producto.

Las recetas con plátano no parecen estar en riesgo de desaparecer; hay una presencia clara en todas las regiones de Colombia, desde el Caribe hasta la Amazonía. Sin embargo, ciertas preparaciones, como el bastimento llanero, han caído en desuso por cambios en los hábitos y costumbres. El cayeye, plato majado insignia del Magdalena, y las bebidas hechas con plátano en el Pacífico muestran la amplitud de usos de este fruto, considerado uno de los más comunes y económicos del país.

¿Cuáles son las diferencias entre el plátano verde, pintón y maduro en la cocina?

La principal diferencia radica en el nivel de maduración, que afecta desde la textura hasta el sabor y el uso culinario. El plátano verde es firme y poco dulce, ideal para patacones y preparaciones saladas; el pintón combina firmeza y un leve dulzor, lo que lo hace versátil para recetas mixtas; el plátano maduro es suave y dulce, perfecto para tajadas y postres como el aborrajado. El estado de la cáscara y la pulpa ayudan a identificar el mejor momento para cada preparación.

¿Qué es el cayeye y por qué es importante en la gastronomía colombiana?

El cayeye es una receta tradicional de la región del Magdalena, reconocida como una de las más significativas del país. Consiste en plátano verde majado con aliños y guiso, acompañado de queso costeño. Es valorado por su arraigo local y por la forma en que representa la versatilidad y adaptabilidad del plátano en la cocina regional colombiana, diferenciándose de los postres y acompañamientos más conocidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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