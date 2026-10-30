Por: El Espectador

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La presencia de insectos en la gastronomía ha ofrecido, desde tiempos ancestrales, un recurso natural fundamental para muchas culturas. Como lo evidencia el trabajo de Beverly Ramos en su libro ‘Recetas con Insectos’ de Larousse, los insectos comestibles han estado presentes mucho antes de que la alta cocina los incluyera en sus menús. Diversos insectos como chapulines, grillos, hormigas culonas, chicatanas o el famoso mojojoy permiten a las comunidades diversificar su dieta, aportando proteínas, grasas saludables, hierro, calcio y otros nutrientes. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el mundo se consumen cerca de 1.900 especies de insectos en más de 100 países. En Colombia, el consumo de escarabajos, termitas, saltamontes y larvas es una tradición que se mantiene gracias a la curiosidad y creatividad de chefs y comunidades indígenas.

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A pesar de los avances, el camino hacia la aceptación culinaria de los insectos ha sido desafiante. En muchas culturas occidentales persiste la idea de vincular estos animales con plagas y suciedad, lo que genera rechazo y prejuicio. Sin embargo, hay regiones como Santander donde las hormigas culonas han sido valoradas durante generaciones por su riqueza cultural y nutricional. Aun así, guías gastronómicas como TasteAtlas las han catalogado entre los platos menos valorados, evidenciando la subjetividad del gusto y la importancia de la educación en la percepción de estos alimentos.

En las prácticas culinarias tradicionales y actuales, los insectos pueden emplearse en diversas preparaciones: tostados, fritos, guisos, dulces y hasta harinas. Expertos como Carolina Pinzón Ospina y Ricardo Malagón Barbero coinciden en que es necesario conocer tanto el origen como el uso seguro de estas especies, ya que no todas son aptas para el consumo. Es fundamental asegurarse de que no sean tóxicos ni provengan de entornos contaminados, y considerar posibles reacciones alérgicas, sobre todo en personas con antecedentes de alergia a crustáceos.

Más allá del sabor o la innovación, el consumo de insectos refleja un conocimiento ancestral y el respeto por tradiciones transmitidas dentro de muchas comunidades. Como señala Malagón, para valorar realmente la llamada “proteína del futuro” es indispensable reconocer el trabajo y la experiencia de quienes han preservado estas prácticas culinarias. La gastronomía es también narrativa: detrás de cada insecto preparado hay una historia de territorio, escasez, resiliencia y cultura viva, que hoy busca un nuevo lugar en la mesa mundial.

¿Qué beneficios nutricionales tienen los insectos comestibles?

Los insectos comestibles, de acuerdo con expertos citados en el texto, son una fuente relevante de proteínas, grasas saludables, aminoácidos esenciales, fibra y otros nutrientes. Su perfil nutricional varía según la especie, pero se destacan por la alta digestibilidad de sus proteínas y por aportar minerales como hierro y calcio. Por ello, muchos especialistas consideran que pueden complementar otras fuentes de proteína y diversificar la alimentación, siempre que se garantice su adecuada identificación y manipulación.

¿Qué cuidados se deben tener al consumir insectos comestibles?

Consumir insectos requiere precauciones clave: primero, verificar siempre la especie, ya que no todas son aptas para el consumo humano; segundo, evitar ejemplares recolectados en zonas contaminadas o insalubres; y tercero, estar atentos a posibles alergias, en especial si se ha presentado reacción a crustáceos. Es esencial adquirirlos de proveedores confiables y, tanto en cocinas domésticas como profesionales, informarse antes de introducirlos de modo habitual en la dieta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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