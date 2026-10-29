Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Si alguna vez usted se ha preguntado en la cocina de América Latina cuál es la diferencia entre el cilantro y el culantro, no es el único. Estas dos hierbas suelen confundirse debido a la similitud en sus nombres y al hecho de que ambas pertenecen a la familia de las apiáceas. Sin embargo, son plantas distintas, con características físicas, aromas y sabores muy particulares, como lo explica la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno de México.

Sigue a PULZO en Discover

La manera más sencilla de diferenciarlas es observar sus hojas: el cilantro (Coriandrum sativum) tiene hojas inferiores más anchas y partidas en segmentos redondeados, mientras que las hojas superiores son delgadas con divisiones estrechas. El culantro (Eryngium foetidum), por otro lado, presenta hojas más largas, finas y rígidas, con bordes dentados y que crecen en una especie de roseta desde la base de la planta. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, estas diferencias permiten reconocer fácilmente ambas hierbas, incluso cuando, por motivos regionales, el culantro es llamado cilantrón, recao o cilantro de monte, entre otros nombres.

En cuanto a su aroma y sabor, el cilantro destaca por un olor fresco y notas cítricas, lo que lo hace ideal para ensaladas, salsas y guacamole; se recomienda añadirlo fresco al final de la cocción para preservar su fragancia. El culantro, en cambio, produce un aroma más potente y penetrante, resistiendo mejor las largas cocciones, motivo por el cual es favorito en sopas, guisos y sancochos típicos de la América tropical y el Caribe. Ambos aportan distintas intensidades según la cantidad y el momento en que se agregan al plato.

Sobre los nutrientes, tanto el cilantro como el culantro ofrecen vitaminas A, C y K, además de minerales y compuestos con actividad antioxidante, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México. El cilantro ha sido estudiado por estos compuestos, pero no significa que reemplace tratamientos médicos. El culantro, además, según el Jardín Botánico de Cartagena, se adapta fácilmente al clima tropical y es frecuente en remedios tradicionales, aunque estos usos caseros no cuentan con respaldo científico generalizado.

En conclusión, para elegir entre cilantro y culantro es clave considerar el tipo de receta y la intensidad del sabor deseada. El cilantro común es perfecto para frescura en platos fríos, mientras el culantro realza preparaciones de larga cocción. Eso sí, no son completamente intercambiables, ya que el culantro tiene un sabor más concentrado y requiere dosificación cuidadosa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué se diferencia el culantro del cilantro en sabor y aroma?

El culantro ofrece un aroma mucho más intenso y un sabor más pronunciado que el cilantro, por lo que es ideal para cocciones prolongadas en sopas y guisos. El cilantro, en cambio, aporta un frescor cítrico, y se recomienda en ensaladas o salsas frescas. Su fragancia es más suave y se disfruta si se añade al final de la receta.

¿Para qué tipo de platos se recomienda usar culantro y en cuáles es mejor el cilantro?

El culantro es preferido en sopas, sancochos y guisos donde su sabor puede resistir la cocción y realzar los ingredientes principales. Por otro lado, el cilantro se emplea en platos como ensaladas, guacamoles y salsas frescas, ya que destaca por su frescura y mejor aroma cuando se utiliza crudo o al finalizar la preparación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z