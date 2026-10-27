Por: El Espectador

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Las arepitas de almojábana son una auténtica expresión de la gastronomía colombiana, reconocidas por su inigualable sabor y sencilla preparación. Según El Espectador, esta receta tradicional permite disfrutar de una fusión de sabores, sobre todo cuando se acompaña con un toque de leche condensada, aportando un contraste dulce que complementa la textura y el sabor de la arepa. Con un tiempo de preparación estimado de 15 minutos y una cocción de 20 minutos, la receta rinde para 8 porciones y puede elaborarse fácilmente con ingredientes comunes en Colombia, como el queso cuajada o campesino rallado, harina de maíz precocida (o almidón de yuca), huevo, agua y queso mozzarella.

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La preparación comienza con rallar el queso para luego mezclarlo con la harina y el huevo. Es importante amasar y, de ser necesario, agregar agua poco a poco hasta obtener una masa suave y homogénea. Después, se forman bolitas que se ahuecan en el centro, se rellenan con queso mozzarella y se sellan cuidadosamente antes de aplanarlas para dar la forma tradicional. Según la receta publicada por El Espectador, estas arepitas se cocinan en sartén a fuego bajo, dorándolas por ambos lados y, finalmente, girándolas sobre el canto para dorar también los bordes. El resultado es un panecillo dorado y suave, ideal para servirse caliente, ya sea en su versión original o acompañado de leche condensada para los paladares que buscan el contraste entre lo dulce y lo salado.

Más allá de la receta, la almojábana tiene una historia que remonta sus orígenes a la Cataluña del siglo XII. Según El Espectador, llegó a Colombia en el siglo XIX y rápidamente se popularizó, sobre todo en la región del Salto del Tequendama, donde se le denominó un “apetitoso bocadillo” que conquistó a propios y extraños. Su éxito fue tal que se extendió por la sabana de Bogotá y otras regiones del país, convirtiéndose en un infaltable de los desayunos y onces, a pesar de la preferencia inicial por lugares fríos. La almojábana se caracteriza por su elaboración con harina, mantequilla, leche, huevo y, por supuesto, la cuajada, que aporta su toque secreto. En algunas regiones, el almidón de yuca sustituye la harina, manteniendo la esencia del pan. Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Cundinamarca en 2014, la almojábana ha estado presente en la mesa colombiana durante más de 150 años.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo preparar arepitas de almojábana tradicionales en casa?

Para preparar arepitas de almojábana tradicionales, mezcle queso cuajada rallado, harina de maíz precocida o almidón de yuca, un huevo y agua hasta obtener una masa suave. Forme bolitas, haga un hueco en el centro, rellene con queso mozzarella, selle y aplaste. Cocine las arepitas en sartén a fuego bajo, dándoles vuelta hasta dorar ambos lados y los bordes, y sírvalas calientes, solas o acompañadas de leche condensada, según El Espectador.

¿Cuál es el origen histórico de la almojábana en Colombia?

De acuerdo con El Espectador, la almojábana tuvo su origen en Cataluña en el siglo XII. Llegó a Colombia en el siglo XIX, ganando fama inicialmente en la región del Salto del Tequendama y luego expandiéndose por la sabana de Bogotá y otras regiones. En 2014, fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de Cundinamarca, consolidándose como un alimento tradicional colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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