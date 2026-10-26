Por: El Espectador

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Las rosquitas de yuca son una preparación tradicional de la gastronomía colombiana que, a pesar de su sencillez en ingredientes y proceso, logran un sabor muy particular gracias al aprovechamiento de productos locales. Según la receta compartida por El Espectador, se necesita yuca cocida, aceite de oliva y queso parmesano rallado para dar vida a este plato. La incorporación de sal resulta opcional, ya que el parmesano aporta suficiente intensidad y sazón.

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Para que la receta resulte exitosa, es fundamental cocinar la yuca previamente. El procedimiento indica que debe pelarse y cocerse en agua con sal hasta que esté blanda, un proceso que puede tardar entre 25 y 30 minutos. Tras escurrirla y eliminar la vena central característica de este tubérculo, se requiere dejarla enfriar un poco antes de triturarla en un procesador hasta obtener una masa suave y uniforme. Luego se agrega el aceite de oliva y el queso parmesano, integrando bien los ingredientes. Aconsejan amasar ligeramente el resultado en una superficie limpia; si la masa se adhiere a las manos, untarlas con algo de aceite puede facilitar el manejo.

La forma característica de estas rosquitas se logra dividiendo la masa en porciones pequeñas, formando cilindros de unos 10 centímetros y uniendo las puntas para darles el aspecto final. Se recomienda cocinarlas en una air fryer – una especie de horno compacto que utiliza aire caliente para dorar alimentos de forma uniforme y con menos aceite – a 180 °C durante 7 minutos por cada lado, logrando así una corteza crujiente y dorada. Se sugiere servirlas calientes, solas o acompañadas de la salsa que usted prefiera.

En contexto, la historia de la yuca remonta sus primeros cultivos a regiones que hoy corresponden a Brasil y Paraguay, según la información de El Espectador. La expansión de este alimento básico ocurrió incluso antes de la llegada de Colón al continente, extendiéndose rápidamente por América del Sur y Centroamérica. Hoy en día, se reconoce como uno de los cultivos principales en países tropicales, ocupando el sexto lugar entre los más relevantes del mundo. Diversas culturas reconocen a la yuca bajo nombres como manioca, mandioca, casabe y tapioca, entre otros. En Colombia es especialmente popular, presente en la mayoría de los hogares por su fácil acceso y versatilidad en la cocina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se preparan las rosquitas de yuca en air fryer?

La preparación de las rosquitas de yuca en air fryer inicia con yuca cocida y triturada, a la que se añade aceite de oliva y queso parmesano. Tras formar pequeñas rosquitas, se cocinan en air fryer a 180 °C durante 7 minutos por cada lado hasta que estén doradas y crocantes.

¿Cuál es el origen y significado de la palabra mandioca para la yuca?

'Mandioca' es uno de los nombres tradicionales de la yuca en países de América del Sur. Según la información de El Espectador, este término es parte de la variedad de denominaciones, como manioca, casabe o tapioca, que reflejan la importancia regional y la amplia historia de este tubérculo en la cultura y la gastronomía local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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