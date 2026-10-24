Por: El Espectador

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La gastronomía china se caracteriza por su capacidad de transformar ingredientes sencillos en platos llenos de sabor, como ocurre en la receta de habichuelines con camarones en salsa de ostras y ajo machacado, acompañados de salsa de soya. Esta preparación, que combina textura y sabor, solo requiere 15 minutos de preparación y 10 minutos de cocción, rindiendo cuatro porciones, según datos presentados en la receta original.

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Para iniciar esta receta, se emplean 600 gramos de habichuelines (judías verdes pequeñas) despuntados y la misma cantidad de camarones pelados y limpios. Los camarones se sazonan con sal, pimienta negra y dos cucharadas de salsa de soya, reposando en refrigeración durante 10 minutos. Paralelamente, los habichuelines se blanquean, es decir, se cocinan brevemente en agua hirviendo con sal y después se sumergen en agua helada para detener la cocción, conservando así su color y textura.

El siguiente paso es el salteado. En un wok muy caliente con aceite vegetal, los camarones se saltean rápidamente hasta que cambian de color y luego se reservan. Posteriormente, se limpia el wok, se calienta de nuevo, y se saltean los habichuelines. Cuando estos comienzan a dorar, se incorporan un diente de ajo machacado, los camarones, dos cucharadas más de salsa de soya, dos o tres cucharadas de salsa de ostras china, una cucharadita de azúcar, una pizca de sal y una cucharada de aceite de ajonjolí. El salteado final dura aproximadamente un minuto y el plato se sirve decorado con ajonjolí tostado.

De acuerdo con el testimonio incluido en la fuente, esta receta puede adaptarse fácilmente cambiando los camarones por langostinos, calamares o filetitos de pollo, e incluso dándole un toque picante con ají seco. La experiencia personal del autor revela que, pese al mito de que a los niños no les gustan los vegetales, es posible enamorarlos de estas preparaciones si se eligen técnicas y sabores atractivos, como la salsa de soya y la salsa de ostras en este plato. Este enfoque resalta la importancia de la creatividad en la cocina para lograr que ingredientes saludables sean apreciados en la mesa familiar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo hacer habichuelines con camarones en salsa de ostras paso a paso?

Para preparar esta receta, primero se sazonan los camarones y se dejan reposar. Mientras tanto, los habichuelines se cocinan brevemente y se enfrían en agua helada. Luego, en un wok, se saltean los camarones y se reservan; después, se saltean los vegetales y se incorporan todos los ingredientes restantes, terminando con un salteado rápido y decorando con ajonjolí tostado.

¿Qué es la salsa de ostras y para qué se utiliza en recetas chinas?

La salsa de ostras es un condimento espeso y sabroso de origen chino, elaborado a base de extracto de ostras, azúcar, sal y almidón. Se utiliza comúnmente en la cocina asiática para aportar un sabor umami, realzando platillos con carnes, mariscos y vegetales, como en esta receta de habichuelines con camarones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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