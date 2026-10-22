Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La sopa de fideos es un clásico de la gastronomía colombiana y, según la receta publicada por El Espectador y tomada del libro ‘100 sopas colombianas’ de Ana Belén Charry, su preparación se destaca por su sencillez y sabor reconfortante. Para preparar esta sopa casera, es fundamental picar finamente el ajo, la cebolla y el pimentón, estos ingredientes aportan la base aromática esencial para el caldo. El uso de pechuga de pollo deshuesada, cortada en cubos de un centímetro, añade la proteína y textura característica de la receta.

Sigue a PULZO en Discover

En total, para esta sopa de fideos se necesita una combinación equilibrada de verduras como papa sabanera, papa criolla, zanahoria, arvejas y por supuesto los fideos, elementos indispensables para obtener el sabor tradicional. Según la información proporcionada, el proceso de preparación comienza calentando en una olla las cuatro tazas de agua junto con el ajo, la cebolla, el pimentón, los trozos de pollo y las papas. Cuando la mezcla rompe el hervor y se genera espuma en la superficie, es el momento de agregar las arvejas, la sal al gusto, la zanahoria y finalmente los fideos. Todo se debe cocer durante 15 minutos, o hasta que los alimentos estén completamente cocidos. El resultado es una sopa sencilla y rápida de preparar, lista para ser servida de inmediato.

El significado cultural de esta receta radica en su capacidad de adaptarse a las cocinas familiares del país, permitiendo que cada hogar haga pequeñas variaciones de acuerdo con sus preferencias. Como dato adicional brindado por la chef citada en El Espectador, esta sopa también es conocida como sopa de pasta y, en ocasiones, se prepara con fideos en forma de letras—de allí el nombre popular de sopa de letras—. La preparación, que rinde para cuatro porciones, requiere diez minutos de preparación previa y quince de cocción, demostrando que platos tradicionales pueden ser prácticos para el día a día en los hogares colombianos.

La receta vincula a los lectores con la herencia culinaria nacional y, como indica Editorial Planeta en el libro ‘100 sopas colombianas’, permite rescatar esos sabores familiares que forman parte del legado gastronómico del país. La invitación final a compartir nuevas propuestas culinarias resalta la naturaleza participativa y viva de la cocina colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara la sopa de fideos tradicional colombiana?

La sopa de fideos tradicional colombiana se prepara cocinando ajo, cebolla y pimentón finamente picados en agua, junto con pollo en cubos y papas. Cuando hierve y aparece espuma, se añaden arvejas, zanahoria, sal y fideos. Se cocina durante 15 minutos o hasta que todo esté en su punto.

¿Por qué a la sopa de fideos también se le llama sopa de letras?

Según la chef citada por El Espectador, la sopa de fideos recibe el nombre de sopa de letras cuando se utiliza pasta en forma de letras del abecedario, una variedad popular que apela tanto a la tradición como a la infancia de muchos colombianos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z