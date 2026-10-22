Por: El Espectador

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, condenó al coronel retirado Juan Carlos Figueroa Suárez a seis años y tres meses de prisión, luego de que aceptara de manera tardía su responsabilidad en 24 hechos criminales. Según El Espectador, estos hechos incluyeron la ejecución extrajudicial de 38 personas en Valledupar, departamento de Cesar. La decisión estuvo a cargo del magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, quien lideró la investigación relacionada con los acontecimientos ocurridos en el Batallón de Artillería La Popa, entre los años 2004 y 2005, periodo en el que Figueroa Suárez ejercía como comandante de esa unidad militar.

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De acuerdo con la información publicada por El Espectador, durante la comandancia de Figueroa Suárez en el Batallón La Popa, varios civiles inocentes fueron asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros muertos en combate, práctica conocida en Colombia como ‘falsos positivos’. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA), identificada también como la fiscalía de la JEP, llevó al exmilitar a juicio por estos crímenes. Figueroa Suárez aceptó responsabilidad y pidió perdón públicamente frente a las víctimas durante diligencias recientes.

La condena impuesta por la JEP establece que el excomandante debe cumplir la pena en un centro especial de reclusión, además de acatar 11 obligaciones restaurativas. Estas medidas buscan dignificar el buen nombre de las víctimas, aportar información relevante para la búsqueda de desaparecidos y participar en acciones públicas de memoria realizadas en la región Caribe.

La sentencia expresa que Figueroa Suárez fue responsable por mando de las retenciones, asesinatos y desapariciones de civiles. La justicia transicional determinó que el coronel retirado no adoptó las medidas necesarias para prevenir las irregularidades y omisiones que se presentaron en las operaciones militares, y que no ejerció el control adecuado sobre sus subordinados. Dichas omisiones configuraron su responsabilidad en estos crímenes.

Durante las diligencias de reconocimiento tardío, Figueroa Suárez asumió públicamente su responsabilidad. En palabras recogidas por El Espectador, el exmilitar afirmó: "La pregunta que debo responder no es solamente 'qué ordené'. También debo responder qué autoridad tenía, qué información recibí, qué debía controlar, qué debía impedir y qué dejé de hacer", reflexionando sobre el alcance de su deber como comandante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué condenaron al coronel Juan Carlos Figueroa Suárez en la JEP por falsos positivos?

El coronel retirado Juan Carlos Figueroa Suárez fue condenado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras aceptar su responsabilidad en 24 hechos en los que participaron miembros de su unidad militar en la ejecución extrajudicial de 38 personas inocentes en Valledupar. De acuerdo con la JEP y El Espectador, la condena obedece a su responsabilidad por mando, al haber omitido controlar y evitar las irregularidades durante las operaciones militares de 2004 y 2005.

¿Qué implica una sentencia de reconocimiento tardío en la JEP y cuáles son las obligaciones restaurativas?

Una sentencia de reconocimiento tardío en la JEP ocurre cuando el acusado asume responsabilidad después de iniciado el proceso judicial, como sucedió con Figueroa Suárez. Según El Espectador, implica que la persona condenada no solo cumple pena en reclusión especial, sino que adquiere obligaciones restaurativas como pedir perdón público, ayudar en la búsqueda de desaparecidos y participar en acciones de memoria, con el fin de reparar y dignificar a las víctimas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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