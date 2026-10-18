Por: El Espectador

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La agenda judicial en Colombia para esta semana se encuentra marcada por procesos que involucran a reconocidos personajes de la vida pública y temas sensibles como la violencia de género y el abuso de poder. Entre los casos más destacados está la imputación de cargos contra Ricardo Orrego, experiodista de Caracol Televisión, señalado por la Fiscalía de presunto acoso sexual y acto sexual violento. De acuerdo con El Espectador, la audiencia se realizará el lunes 19 de octubre a las 4:00 p.m. y responde a denuncias interpuestas por cinco periodistas, quienes relataron hechos ocurridos a lo largo de doce años, entre 2012 y 2024, mientras Orrego se desempeñaba como periodista en el canal.

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La situación de Orrego coincide con su salida de Caracol Televisión en marzo de 2026, en medio de investigaciones internas por conductas similares. Su abogada, Julieth Natali Fiallo Gualdrón, ha señalado la importancia de esclarecer públicamente las circunstancias que motivaron estos señalamientos. Las denuncias se difundieron ampliamente bajo los movimientos en redes sociales #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, espacios donde se ha visibilizado la problemática del acoso en medios de comunicación.

En otra diligencia clave, la Fiscalía presentará una nueva imputación a José Roberto Prieto Uribe, exgerente de campaña presidencial de Juan Manuel Santos, por hechos relacionados con el escándalo Odebrecht. Según El Espectador, se le investiga por el presunto delito de lavado de activos derivado de la construcción de un puente en Plato, Magdalena, y vinculado a contratos del proyecto Ruta del Sol 3. La audiencia está citada para el martes a las 9:00 a.m., y responde a hallazgos del Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía.

El viernes 23 de octubre a las 8:00 a.m., Daniel Garcés Carabalí, quien fuera embajador en Ghana, enfrentará una audiencia de acusación por presunta violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de un hijo menor. El Espectador reporta que las conductas investigadas habrían afectado a su exesposa, Beatriz Niño Endara, durante una década, incluyendo violencia física, psicológica, económica y sexual.

En materia de justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) culminará el proceso contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, acusado de ejecutorias extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, en Antioquia entre 2004 y 2005. De acuerdo con la información reseñada, es el primer exmilitar en Antioquia en enfrentar juicio ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP por estos delitos. Finalmente, la Sala Plena de la JEP elegirá el 20 de octubre al sucesor de Alejandro Ramelli en la presidencia, para el periodo 2026-2028, en medio de debates sobre el presupuesto y las reformas a esta jurisdicción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cargos imputados a Ricardo Orrego y qué significa el delito de acto sexual violento?

Ricardo Orrego enfrenta cargos por acoso sexual y acto sexual violento, debido a denuncias de cinco periodistas sobre hechos sucedidos mientras trabajaba en Caracol Televisión. El delito de acto sexual violento se refiere a la realización de actividades sexuales contra la voluntad de la víctima, usando fuerza o intimidación.

¿Cuál es la relevancia de la elección del nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

La elección del nuevo presidente de la JEP es clave porque definirá el liderazgo y la orientación de la justicia transicional durante los próximos dos años, en un momento en que enfrenta discusiones sobre presupuesto y cambios en sus funciones, decisiones que pueden influir en procesos cruciales para la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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