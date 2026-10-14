Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la iniciativa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” adelanta un esfuerzo articulado para enfrentar las violencias contra las mujeres en el transporte y el espacio público, de acuerdo con información de la Secretaría Distrital de la Mujer (SDM). El “Modelo Integral de Prevención y Atención de Violencias contra las Mujeres en el Transporte y Espacio Público” reúne estrategias de prevención, sensibilización, atención y justicia, todo enfocado en garantizar que las mujeres puedan movilizarse libres de agresiones en estaciones, portales y buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y áreas cercanas a TransMilenio en la ciudad.

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La Secretaría Distrital de la Mujer ha implementado varias acciones dirigidas tanto a las ciudadanas como a quienes tienen responsabilidades directas en la movilidad y la gestión del espacio público. Entre las iniciativas clave destaca la formación y sensibilización de servidores públicos, quienes reciben herramientas para identificar y abordar las violencias de género, así como para comprender la Ruta Única de Atención a Mujeres, el protocolo establecido para estos casos. Conductores y conductoras del SITP, por su parte, son capacitados para reconocer el acoso sexual como una forma de violencia de género y para activar el código TM26 (“Presunto acoso sexual”) cuando se presenten situaciones preocupantes, una medida concreta frente a este flagelo.

Otras estrategias adelantadas incluyen las denominadas “Megatomas de Mujer y Género”, jornadas intersectoriales en portales y estaciones para sensibilizar, informar y activar protocolos en casos de acoso sexual callejero. Los “Puntos Seguros para las Mujeres” y las jornadas de prevención en zonas priorizadas también fortalecen la información, la orientación y la difusión de la Ruta Única de Atención.

Las mujeres que han sido víctimas pueden recibir acompañamiento por medio de Duplas de Atención Psicojurídica, equipos de psicología y derecho que brindan contención emocional, apoyo psicológico y orientación jurídica para acceder a la justicia. Ante un caso de acoso, los canales de atención abarcan la Línea de Emergencias 123 para incidentes en curso; la Línea Púrpura Distrital y WhatsApp Púrpura, que ofrecen orientación psicológica y jurídica; además del protocolo código TM26 dentro de TransMilenio, que puede ser activado por personal del sistema para dar respuesta rápida a situaciones reportadas, según indica la Secretaría Distrital de la Mujer.

Las cifras reportadas hasta julio de 2026 hablan de un impacto tangible: más de 20.900 conductores/as del SITP y 12.801 servidores/as públicos han sido capacitados; 464 jornadas de formación, 29 Megatomas, 20 Puntos Seguros y 1.034 jornadas territoriales de prevención han sido ejecutadas. Además, las Duplas han realizado 5.542 atenciones psico-jurídicas a 1.309 mujeres víctimas. Este despliegue evidencia el compromiso institucional actual de la administración distrital de Bogotá, bajo el liderazgo de Carlos Fernando Galán.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el código TM26 ante casos de acoso sexual en TransMilenio?

El código TM26 es el protocolo interno que permite al personal de TransMilenio responder de manera inmediata ante denuncias de presunto acoso sexual dentro del sistema. Cuando una usuaria reporta un caso, conductores, gestores o vigilantes activan este código para garantizar atención prioritaria y acompañamiento, siguiendo lo definido por la Secretaría Distrital de la Mujer.

¿Qué es la Ruta Única de Atención a Mujeres y cómo se accede a ella en Bogotá?

La Ruta Única de Atención a Mujeres es el protocolo diseñado por la Secretaría Distrital de la Mujer para orientar, acompañar y garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y apoyo institucional frente a violencias basadas en género. Se accede a través de jornadas informativas, Puntos Seguros, Duplas de Atención Psicojurídica, así como las líneas de orientación dispuestas por la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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