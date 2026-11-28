Por: El Espectador

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El primer debate sobre el presupuesto para la capital del país, correspondiente al próximo año, se desarrolló en la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá, en el marco del análisis del Proyecto de Acuerdo 964 de 2026. Esta iniciativa, según informó El Espectador, persigue la aprobación de un presupuesto de COP 42,65 billones para 2027, cifra que representa un aumento del 4,2 % respecto al monto asignado para 2026. La propuesta de distribución de estos recursos planteada por la Administración distrital prevé que el 77,9 %, es decir, COP 33,22 billones, se emplee en inversión, mientras que el 13,3 % (COP 5,67 billones) estaría destinado al funcionamiento de las entidades y el 8,8 % restante (COP 3,76 billones) serviría para atender el servicio de la deuda.

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En el desarrollo del debate, los concejales Samir Abisambra, Juan Manuel Díaz y Julián Uscátegui presentaron ponencias positivas con modificaciones, enfocándose en ajustes para atender distintas necesidades. Uno de los aspectos de mayor atención fue la asignación presupuestal para infraestructura educativa: aunque el sector educación tendría más de COP 5 billones garantizados para cubrir el pago de docentes y personal administrativo, los ponentes advirtieron que los recursos destinados a la infraestructura escolar y dotación bajarían de COP 287.000 millones a COP 143.000 millones.

En el frente de seguridad, las ponencias se detuvieron en la variación de los recursos: el dinero previsto para el pie de fuerza policial crecería un 65 %, pero las capacidades operativas de vigilancia experimentarían una disminución del 16 %. Ante este panorama, propusieron adicionar más de COP 15.000 millones con el fin de reforzar dicho componente, según relató El Espectador. También se sugerieron modificaciones por más de COP 50.000 millones para diferentes entidades distritales: la Unidad de Mantenimiento Vial recibiría fondos extra para conservar vías y ciclorrutas; la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dispondría de recursos para puntos críticos de residuos y vigilancia del servicio de aseo; además, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ampliaría su capacidad en programas deportivos y adecuación de parques.

En el ámbito social, la discusión abordó el fortalecimiento de sectores clave como la Caja de la Vivienda Popular, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) y la Secretaría de la Mujer, resaltando iniciativas como las Manzanas del Cuidado, Casas Refugio y la Línea Púrpura. Se contemplaron también apoyos a programas culturales, como la formación musical de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y expresiones artísticas de Idartes. Finalmente, el debate incluyó el fortalecimiento institucional de entidades como la Contraloría de Bogotá y la Personería Distrital, que durante el año anterior tramitó más de 137.815 requerimientos ciudadanos. El primer debate cerró con la suspensión de la sesión, quedando pendiente la discusión y eventual aprobación del presupuesto distrital para 2027.

¿Cómo se repartiría el presupuesto de Bogotá para 2027 según el primer debate?

De acuerdo con lo deliberado en la Comisión de Hacienda y la propuesta inicial recogida por El Espectador, la mayoría del presupuesto estaría destinado a inversión (COP 33,22 billones), mientras que el funcionamiento absorbe el 13,3 % (COP 5,67 billones) y el pago de la deuda el 8,8 % (COP 3,76 billones). Este esquema refleja prioridades en desarrollo social, seguridad, infraestructura y cultura según las ponencias presentadas.

¿Qué cambios principales en educación y seguridad se plantearon en el presupuesto de Bogotá?

Durante el debate, se destacó la reducción en los fondos para infraestructura y dotación escolar, pasando de COP 287.000 millones a COP 143.000 millones, a pesar del aumento general para el sector educativo. Asimismo, en seguridad, aunque crecen los recursos para el pie de fuerza policial, se reducirían las capacidades operativas de vigilancia en un 16 %, justificando una propuesta de adición presupuestal para equilibrar ese recorte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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