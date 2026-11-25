Por: El Espectador

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El Concejo de Bogotá realizó un homenaje póstumo a la destacada bailarina, maestra y gestora cultural Sonia Osorio, otorgándole la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado Gran Cruz, la máxima distinción de esta entidad. De acuerdo con la información oficial, la iniciativa fue impulsada por el concejal Fernando López para resaltar los 60 años de la carrera artística de Osorio, reconocida por fundar el Ballet Nacional de Colombia y por su valioso esfuerzo en la preservación y proyección internacional del folclor colombiano.

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La ceremonia de condecoración se celebró el 24 de noviembre. Martín Vieira Obregón, nieto de Sonia Osorio, recibió en representación de la familia tanto la medalla como el pergamino que formalizan el reconocimiento, entregados según la Resolución 1086 del 4 de noviembre de 2026. Vieira Obregón, quien comparte con su madre, Silvana Obregón Osorio, la representación legal de la Fundación Ballet Nacional de Colombia, expresó que este honor "nos llena de emoción, porque se homenajean todos estos años de trabajo intenso de mi abuela por el arte y el folclor colombiano". Resaltó también el compromiso de la familia y el equipo de trabajo de seguir preservando y difundiendo la obra de la maestra.

Durante la jornada, Juan Carlos Calvo Serrato, subdirector artístico del Ballet Nacional de Colombia, habló sobre la historia de la compañía y el aporte de Sonia Osorio a la cultura nacional. Explicó que, aunque Osorio tuvo formación en diferentes países, siempre estuvo ligada a sus raíces, primero con el Ballet del Atlántico y más tarde al tomar la dirección de la Corporación Ballet de Colombia, logrando que la agrupación representara el folclor colombiano en escenarios de todo el mundo. Su esfuerzo permitió visibilizar la identidad cultural del país a través de vestuarios, músicos y bailarines profesionales, como fue señalado durante la ceremonia.

El concejal Fernando López destacó que la labor de Sonia Osorio convirtió la danza en un vehículo para dar a conocer la identidad colombiana y abrir puertas a la cultura nacional en el extranjero. Subrayó que con este reconocimiento buscan exaltar a una mujer que hizo del folclor un patrimonio vivo, inspirando a nuevas generaciones y mostrando que la cultura es fundamental en la construcción nacional.

El acto culminó con una intervención artística del Ballet Nacional de Colombia, titulada "Un legado de Sonia Osorio". En ella, los bailarines interpretaron varios ritmos autóctonos como el abozado, el pasillo elegante y la cumbia. Según el Concejo, desde su fundación en 1960, el Ballet Nacional de Colombia, bajo la dirección de Osorio, transformó la manera de poner en escena las tradiciones y fusionó la danza académica con los ritmos tradicionales como cumbia, joropo, bambuco y currulao, logrando así que la diversidad de Colombia viajara a escenarios de América, Europa y Asia. Sonia Osorio falleció el 28 de marzo de 2011.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el impacto de Sonia Osorio en el folclor colombiano según el Concejo de Bogotá?

De acuerdo con el Concejo de Bogotá, el impacto de Sonia Osorio en el folclor colombiano radica en su capacidad de transformar la danza en un método para proyectar y preservar la identidad cultural del país. Como fundadora del Ballet Nacional de Colombia y promotora del folclor en escenarios internacionales, su legado fue hacer del folclor patrimonio vivo e inspiración para nuevas generaciones.

¿Qué representa la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en grado Gran Cruz para la cultura colombiana?

La Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en grado Gran Cruz es la máxima distinción que otorga el Concejo de Bogotá y, en este caso, representó el reconocimiento institucional más alto a una vida dedicada a exaltar y difundir la riqueza del folclor nacional. La entrega de esta condecoración a Sonia Osorio destaca la importancia de la cultura y la danza en la construcción de identidad y memoria colectiva en Colombia.

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