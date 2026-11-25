Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jaiver Humberto Muñetón Zapata perdió la vida durante el reciente operativo policial en el supermercado Éxito de La Castellana, en Cartagena, cuando las autoridades intentaban rescatar a las personas retenidas en el establecimiento. Según el testimonio de su esposa, Indira Lambis, la jornada inició para él como cualquier otra, ya que salió de su casa con la intención de comprar buñuelos, un hábito frecuente. Su plan, relató Lambis, era luego recogerla para llevarla al trabajo. No obstante, nunca volvió a comunicarse ni llegó a su destino.

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Al percatarse de su ausencia y tras perder contacto telefónico, Indira Lambis comenzó a buscarlo insistentemente. La incertidumbre aumentó cuando se enteró por los medios de comunicación que se estaba produciendo un grave incidente dentro del supermercado. Durante varias horas, la familia intentó averiguar si Muñetón se encontraba entre las personas retenidas, ansiando recibir noticias alentadoras. Sin embargo, la realidad fue aún más dura: supieron finalmente que Jaiver había muerto en el marco del operativo policial. Ahora, sus allegados buscan esclarecer los motivos que condujeron a este desenlace fatal, especialmente por tratarse de una persona que, según las versiones conocidas, realizaba actividades cotidianas y no había mostrado comportamientos inusuales.

En las afueras de Medicina Legal, Óscar Torres, amigo de la familia, relató algunos aspectos sobre la vida de Jaiver Humberto Muñetón Zapata. Comentó que este llevaba entre 12 y 13 años residiendo en Cartagena, estaba casado, tenía un hijo y era trabajador del sector de la construcción, con énfasis en labores de impermeabilización. "Tengo conocimiento de que realizaba labores de impermeabilización, que tenía una empresa, se dedicaba a eso en obras, en construcción", expresó Torres. De acuerdo con lo dicho por la esposa, el día de los hechos Muñetón no alteró su rutina; todo transcurrió con aparente normalidad hasta el inesperado incidente.

Las primeras noticias sobre el destino de Jaiver llegaron a manos de su familia a través de los medios de comunicación, ya que debieron recurrir a diferentes instituciones para obtener información precisa. Actualmente, los familiares están a la espera de los resultados de la necropsia y de la autorización por parte de la Fiscalía para poder recibir el cuerpo y proceder con las honras fúnebres. Así lo señalaron personas cercanas, evidenciando el dolor y la incertidumbre que rodean este caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué murió Jaiver Humberto Muñetón Zapata durante el operativo en el Éxito de Cartagena?

De acuerdo con los testimonios recogidos por los medios y personas allegadas a Jaiver Humberto Muñetón Zapata, él fue abatido por la policía durante el operativo para rescatar a los rehenes en el supermercado Éxito de La Castellana, en Cartagena. Sin embargo, hasta el momento la familia no ha recibido claridad sobre la razón por la cual terminó perdiendo la vida en ese contexto, por lo que esperan los resultados de la necropsia y las investigaciones correspondientes para entender exactamente qué sucedió y por qué fue alcanzado durante la intervención.

¿Quién era Jaiver Humberto Muñetón Zapata y a qué se dedicaba en Cartagena?

Según información de su amigo Óscar Torres y de su entorno familiar, Jaiver Humberto Muñetón Zapata era un trabajador del sector de la construcción, específicamente en impermeabilización, con su propia empresa. Llevaba de 12 a 13 años viviendo en Cartagena, estaba casado y tenía un hijo. Su rutina diaria y su vida familiar eran descritas como normales por su esposa, Indira Lambis, quien confirmó que el día de los hechos Muñetón salió a realizar sus actividades habituales sin ninguna novedad.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.