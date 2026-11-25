Por: El Espectador

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La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitió una relevante condena contra 20 integrantes del extinto Bloque Vencedores de Arauca, una estructura paramilitar vinculada a delitos atroces en el marco del conflicto armado colombiano. De acuerdo con la información divulgada por El Espectador, estos hombres fueron declarados responsables de 105 hechos criminales que implicaron un total de 538 conductas ilegales, dejando un saldo devastador de 165 víctimas directas y 452 indirectas. La sentencia abarca delitos de máxima gravedad, como prostitución forzada, esclavitud sexual y tortura, entre otros crímenes que reflejan las profundas consecuencias humanas y sociales sufridas por las comunidades afectadas.

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Según la decisión de la sala, una de las pruebas más contundentes se relaciona con el traslado y sometimiento de mujeres desde varias regiones del país hasta una casa de lenocinio denominada “La Última Lágrima”, ubicada en la vereda Puerto Gaitán, en Tame (Arauca). Allí, las mujeres fueron sometidas sistemáticamente a violencia sexual bajo condiciones de coerción. En la resolución judicial se destaca que este lugar no operaba como un establecimiento de trabajo sexual autónomo, sino que estaba controlado absoluta y directamente por la organización paramilitar. Las víctimas, señala el fallo, experimentaron una situación permanente de falta de consentimiento y enfrentaron obstáculos insuperables para escapar de las condiciones impuestas por los autores de estos hechos.

La condena abarca también hechos relacionados con homicidio en persona protegida, desaparición y desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, violencia basada en género y obtención de recursos ilegales para la financiación del grupo armado. La Sala determinó, como parte de la reparación a las víctimas, un pago de 70.308 millones de pesos colombianos y el embargo de 37 inmuebles evaluados en cerca de 10.883 millones de pesos. Los réditos de estos bienes están destinados a la reparación integral de las víctimas afectadas por las acciones del Bloque Vencedores de Arauca.

Además, la sentencia reconoció el daño colectivo sufrido en las comunidades de Tame, Arauca, Puerto Rondón, Cravo Norte y Saravena, en el departamento de Arauca, y Hato Corozal, en Casanare. Ordenó medidas dirigidas a restaurar el tejido social, dignificar a las víctimas, preservar la memoria y garantizar la no repetición de estos hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el papel de la casa de lenocinio “La Última Lágrima” en los crímenes del Bloque Vencedores de Arauca?

De acuerdo con la sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá citada por El Espectador, “La Última Lágrima” no fue un espacio donde las mujeres ejercieran de manera autónoma el trabajo sexual, sino un sitio bajo total control paramilitar, donde las víctimas fueron instrumentalizadas y sometidas a violencias sexuales en un contexto de coerción permanente. La imposibilidad de consentir y de huir caracterizó la situación vivida por las mujeres dentro de ese lugar.

¿A qué comunidades y víctimas individuales reconoció el tribunal como sujetos de reparación por los delitos del Bloque Vencedores de Arauca?

Según la información recogida por El Espectador, la sentencia identificó tanto a víctimas directas e indirectas —165 directas y 452 indirectas— como a sujetos colectivos de reparación. Entre estos colectivos se encuentran las comunidades de Tame, Arauca, Puerto Rondón, Cravo Norte y Saravena en el departamento de Arauca, y Hato Corozal en Casanare, con énfasis en medidas para restaurar el tejido social y garantizar la dignidad y memoria de quienes sufrieron los abusos del grupo paramilitar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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