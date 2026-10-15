El caso que involucra al cantante español Julio Iglesias, denunciado por dos mujeres que trabajaron en sus propiedades, tuvo un nuevo movimiento judicial. Según la información atribuida al medio elDiario.es, la Fiscalía considera que la Audiencia Nacional de España tiene facultades para examinar las querellas presentadas contra el artista por presuntos hechos de acoso y agresión.

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La decisión abre la posibilidad de que el caso vuelva a ser evaluado por la justicia española, luego de que las actuaciones fueran archivadas anteriormente por dudas sobre la competencia de los tribunales para conocer los hechos denunciados.

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De acuerdo con la información suministrada, la Fiscalía envió un informe al magistrado encargado de estudiar el asunto. A partir del análisis de ese documento, el juez deberá determinar si existen elementos para iniciar una investigación. Esto no significa que se haya establecido la responsabilidad penal del cantante.

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El giro se produce después de que, en enero de 2026, la Fiscalía archivara una primera denuncia al considerar que la justicia española no tenía competencia para investigar hechos ocurridos fuera del país. En ese momento, el Ministerio Público sostuvo que no se cumplían los requisitos legales para que los tribunales españoles intervinieran.

Sin embargo, tras la presentación de una nueva querella ante la Audiencia Nacional, el fiscal Vicente González Mota concluyó que los tribunales españoles sí podrían examinar el caso. Su postura fue respaldada por Beatriz Sánchez Álvarez, fiscal coordinadora de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado, según informó elDiario.es.

Ahora, la decisión está en manos del magistrado Antonio Piña, quien deberá evaluar si admite la querella y abre una investigación formal contra el cantante. La postura de la Fiscalía no constituye una decisión judicial definitiva ni determina la culpabilidad del artista.

¿Qué denuncian las dos exempleadas de Julio Iglesias?

Las querellas fueron presentadas por la organización internacional de derechos humanos Women’s Link Worldwide, que representa a las dos mujeres, identificadas en las publicaciones periodísticas con nombres ficticios para proteger su identidad.

Según la investigación de elDiario.es, en colaboración con Univision Noticias, las denunciantes trabajaron en propiedades de Iglesias en Bahamas y República Dominicana durante 2021. Sus testimonios describen presuntas agresiones, situaciones de control e intimidación y episodios de maltrato físico y verbal.

Las acciones judiciales también incluyen señalamientos por posibles delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad sexual, lesiones, trato degradante y vulneraciones de los derechos laborales.

De acuerdo con la información publicada por el medio español, las mujeres aportaron distintos elementos para respaldar sus denuncias, entre ellos mensajes, registros de llamadas, fotografías, grabaciones y documentos relacionados con sus condiciones laborales.

No obstante, los hechos denunciados aún deben ser examinados por las autoridades y no pueden presentarse como delitos probados.

Julio Iglesias negó las acusaciones

En enero de 2026, después de que se conocieran públicamente los señalamientos, Julio Iglesias se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram y rechazó las acusaciones.

El cantante manifestó que recibió con profundo pesar las denuncias de las dos mujeres que trabajaron en sus propiedades y aseguró que nunca había abusado de ninguna mujer ni le había faltado al respeto.

En su mensaje, Iglesias también afirmó que las acusaciones representaban un agravio contra su dignidad y sostuvo que contaba con la asesoría de un abogado para defenderse.

“Aún me quedan fuerzas para defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, expresó en esa publicación.

La defensa del artista también cuestionó la competencia de la justicia española para conocer inicialmente las denuncias, una discusión jurídica que ahora deberá resolver el juez a partir de la nueva querella y del informe presentado por la Fiscalía.

¿Qué sigue en el proceso contra Julio Iglesias?

El siguiente paso será que el magistrado Antonio Piña determine si admite a trámite la querella y da inicio a una investigación judicial. Para ello, deberá evaluar los argumentos jurídicos relacionados con la competencia de la Audiencia Nacional y los elementos presentados por la representación de las denunciantes.

(Vea también: Julio Iglesias prepara su defensa ante denuncias de agresión: “Todo se va a aclarar”)

Por ahora, no se ha anunciado una decisión definitiva sobre la apertura de la investigación ni existe una determinación judicial que establezca la responsabilidad de Julio Iglesias por los hechos denunciados.

El cambio de criterio de la Fiscalía representa un nuevo capítulo en un caso que, tras el archivo inicial de enero, volvió a los tribunales españoles mediante una querella formal.

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