Por: Portal Bogotá

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‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ se prepara para la edición número 28 del Festival Hip Hop al Parque, que tendrá lugar el 24 y 25 de octubre en el parque Simón Bolívar. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, este evento reunirá diversas generaciones y geografías, y presentará formas variadas de entender el rap. Participarán artistas consolidados en los circuitos latinoamericano y estadounidense, así como proyectos que construyen su carrera desde los barrios bogotanos, reforzando el puente entre la escena local y la internacional.

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Según la programación oficial, el concepto curatorial de este año es “En la esquina se escribe la historia”, que rescata la imagen de la esquina como espacio original de reunión e intercambio en la cultura hip hop. Se busca representar cómo, antes de haber industria y grandes escenarios, el movimiento nació en contextos cotidianos donde se compartían historias, se improvisaban rimas y brotaba identidad barrial. La programación transita por las raíces y las constantes transformaciones del hip hop, subrayando su conexión con el territorio y su papel como herramienta de crítica social y experimentación sonora.

Entre los invitados internacionales, destaca la presencia de México con Geassassin, Sólo Cadáver & Drama Theme, quienes presentarán el proyecto Visceral; Hispana, conocida también como Mamba Negra, reconocida por la revista Rolling Stone como una de las 50 grandes figuras del rap en español; Portavoz junto a DJ Jopsen de Chile; Da Guedes de Brasil; y el dúo francés Potsikei. También aparecerán figuras de Estados Unidos como Rah Digga & Rampage, famosos por su conexión con el colectivo Flipmode Squad y el rap neoyorquino de los años noventa. Desde Europa y Latinoamérica, cada propuesta llevará su bagaje cultural y musical al escenario colombiano.

A nivel nacional, la selección incluye representantes destacados de Bogotá, Medellín y Cali, así como artistas que han desarrollado su carrera internacionalmente sin perder sus lazos con Colombia. Resalta la inclusión de artistas como Pielroja, Lianna, Izla y Ali A.K.A. Mind, además de propuestas que reúnen trabajo colectivo, introspección, y exploración de géneros afines al hip hop.

Un aspecto central del festival es la presencia de los artistas distritales que ganaron la beca Hip Hop al Parque 2026, como CLAFSEIS, Redcode, Kain Amnistia y Sucio Bang. Sus trayectorias evidencian la diversidad de estilos e historias del hip hop bogotano, desde producciones independientes hasta proyectos colectivos que articulan música, danza y mensaje social. La selección se enriquece con DJs fundamentales como DJ Karl, DJ Huex, Dr Skratch y DJ Revueltaz, quienes han marcado el tornamesismo —técnica de manipulación de tornamesas o tocadiscos— en la cultura hip hop local.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, esta edición de Hip Hop al Parque busca trascender el concierto para convertirse en una verdadera plataforma cultural, donde el encuentro entre la esquina y la tarima sostiene la vitalidad y evolución del movimiento, reafirmando que el barrio sigue siendo el origen y corazón del hip hop.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los artistas internacionales destacados en Hip Hop al Parque 2026?

Entre los artistas internacionales más destacados que participarán en el Festival Hip Hop al Parque 2026, de acuerdo con la programación oficial, se encuentran Geassassin, Sólo Cadáver & Drama Theme y Hispana de México; Portavoz junto a DJ Jopsen de Chile; Da Guedes de Brasil; Potsikei de Francia; y Rah Digga & Rampage desde Estados Unidos. Cada grupo y solista representa estilos, trayectorias y contextos culturales diversos, aportando una visión global y dinámica del hip hop.

¿Qué significa tornamesismo en la cultura hip hop?

El tornamesismo es la práctica de manipular tornamesas o tocadiscos de vinilo como instrumento musical, fundamental en la cultura hip hop. Esta técnica permite crear mezclas, efectos de sonido y scratches que complementan la música y el mensaje del rap, haciendo de los DJ’s una figura central tanto en los inicios del movimiento como en escenarios actuales, como demuestra la presencia de DJ Karl, DJ Huex, Dr Skratch y DJ Revueltaz en el festival.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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