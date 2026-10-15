El reencuentro de Chyno Miranda con el público sigue despertando muestras de cariño. Durante una presentación en Lima, Perú, el cantante venezolano protagonizó un momento que después circuló en redes sociales y llevó a sus seguidores a expresar admiración por el proceso personal que ha atravesado.

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La presentación se llevó a cabo el sábado 10 de octubre, como parte de la gira que comparte con Nacho. De acuerdo con NTN24, más de 17.000 personas asistieron al espectáculo, en el que ambos artistas volvieron a interpretar ante sus fanáticos la música que los hizo conocidos como dúo.

En medio del concierto, Miranda se quitó la camisa. La escena llamó la atención de quienes compartieron imágenes de la presentación en plataformas digitales, donde los comentarios se concentraron en su evolución y en la posibilidad de verlo nuevamente activo sobre los escenarios.

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Los mensajes que le dejaron al cantante venezolano

Entre las reacciones que recogió NTN24 hubo palabras de aliento para el intérprete. “Eres un milagro de Dios”, escribió una seguidora, mientras otra persona le manifestó: “Chyno, lo estás logrando”.

Los mensajes se sumaron a las muestras de respaldo que el artista ha recibido durante su proceso de recuperación. Para muchos de sus seguidores, su participación en conciertos representa una oportunidad de acompañar esta nueva etapa de su carrera, después de varios años marcados por dificultades de salud.

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La etapa que alejó a Chyno Miranda de los escenarios

El cantante, cuyo nombre es Jesús Alberto Miranda Pérez, atravesó complicaciones médicas después de contraer covid-19. Posteriormente, enfrentó una neuropatía periférica, afección que comprometió su movilidad y requirió un proceso de atención y recuperación.

Su situación también ocupó espacio en los medios por las controversias relacionadas con el centro de rehabilitación en el que permaneció en Venezuela. Durante ese periodo surgieron cuestionamientos sobre las condiciones de su estancia y su atención, mientras su entorno y sus seguidores estaban pendientes de su evolución.

Su regreso a las presentaciones junto a Nacho ha permitido que el público vuelva a verlo en actividad musical. La respuesta que recibió tras el concierto en Lima refleja el apoyo de quienes han seguido su trayectoria y esperan que continúe avanzando en esta etapa.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.