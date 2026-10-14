Los fanáticos de Don Omar ya tienen una razón para estar pendientes de su agenda musical de 2027. El artista puertorriqueño confirmó que regresará a Colombia con su gira ‘The Last King World Tour’ y mencionó las tres ciudades que harán parte de su recorrido. El anuncio se conoció durante una transmisión en vivo en las redes sociales del cantante, este miércoles 14 de octubre.

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Medellín, Bogotá y Cali fueron los destinos confirmados por el artista. Sin embargo, todavía hay información clave por conocer para quienes esperan asistir a sus presentaciones. El artista adelantó que la próxima semana compartirá más detalles sobre su recorrido por Latinoamérica, aunque no precisó cuándo se presentará en cada ciudad.

Entre los recintos que despiertan expectativa están el estadio Atanasio Girardot, en Medellín; el Pascual Guerrero, en Cali, y El Campín, en Bogotá, pero ninguno ha sido confirmado como sede.

La información oficial sobre las fechas y la boletería sigue pendiente. En los anuncios relacionados con esta etapa de la gira también se ha mencionado noviembre de 2026 como un periodo para conocer novedades sobre las presentaciones.

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La etapa latinoamericana incluirá a Colombia y otros países. Durante la transmisión, Don Omar mencionó a Paraguay, Argentina, Chile y Ecuador. La gira reúne éxitos de más de dos décadas de carrera, entre ellos ‘Dale Don Dale’, ‘Salió el Sol’ y ‘Danza Kuduro’.

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