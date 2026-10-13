Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El periodista y abogado tolimense Florencio Sánchez presentará su más reciente libro, titulado ‘¿Asesina en serie? El misterio de las frambuesas con talio’. Este lanzamiento se llevará a cabo el jueves 15 de octubre de 2026 a las 6:00 p. m., en la terraza de eventos del centro comercial La Estación, en la ciudad de Ibagué, según información de El Nuevo Día, medio que confirmó su presencia en el evento para acompañar a los lectores en este encuentro editorial y profundizar en los pormenores de la obra.

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La publicación, editada por Focus Ediciones, no solo reconstruye uno de los episodios judiciales más polémicos de Colombia, sino que también pone sobre la mesa preguntas sin resolver que desde hace tiempo han inquietado a la opinión pública. El denominado caso de las frambuesas con talio es el eje central de esta obra, la cual ofrece una mirada a fondo desde la perspectiva de Sánchez, quien en su doble rol de periodista y abogado, examina a detalle cada uno de los elementos que han hecho de esta historia un referente en el ámbito judicial del país.

De acuerdo con la información promocional incluida en la presentación del libro, Sánchez logra aportar nuevos detalles al caso, invitando a una reflexión crítica sobre lo ocurrido y los interrogantes que aún persisten. La estructura del libro está atravesada por una pregunta: ¿se trató de una asesina en serie? Este cuestionamiento es más que una simple inquietud; es el punto de partida con el que el autor propone reconstruir los hechos y revisar sus dimensiones judiciales, mediáticas y sociales.

El acto de lanzamiento busca acercar al público la investigación de Florencio Sánchez, permitiendo que los asistentes puedan conocer de primera mano el proceso detrás de la reconstrucción del caso. Además, El Nuevo Día estará informando sobre el desarrollo de esta actividad y los temas fundamentales que componen la obra, en la que confluyen periodismo investigativo y análisis jurídico sobre una historia que, pese al paso del tiempo, sigue generando dudas y debates en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata el caso de las frambuesas con talio que investiga Florencio Sánchez?

El caso de las frambuesas con talio, central en el libro de Florencio Sánchez, es una historia judicial rodeada de interrogantes por la utilización de talio, un elemento químico tóxico, y sus implicaciones en supuestos crímenes. La investigación recopilada en la obra reconstruye los hechos, los analiza desde el ámbito jurídico y busca revelar detalles que continúan despertando el interés del público colombiano.

¿Cómo y cuándo será el lanzamiento del libro ‘¿Asesina en serie? El misterio de las frambuesas con talio’ en Ibagué?

El lanzamiento de la investigación de Florencio Sánchez, ‘¿Asesina en serie? El misterio de las frambuesas con talio’, tendrá lugar el jueves 15 de octubre de 2026, a las 6:00 p. m., en la terraza de eventos del centro comercial La Estación, en Ibagué, donde El Nuevo Día estará presente informando sobre el evento y la obra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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