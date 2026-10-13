Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Iván Andrés Tafur Leytón, un joven de 21 años, perdió la vida en Ibagué la noche del lunes festivo 12 de octubre, según información preliminar citada por El Nuevo Día. Las autoridades locales investigan el pasado judicial de Tafur Leytón, ya que existirían indicios no confirmados que lo relacionarían con procesos por dos homicidios. Sin embargo, hasta el momento esa información debe ser verificada por los organismos competentes, y no hay constancia oficial del estado de dichos procesos ni de una conexión comprobada con el crimen en su contra.

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El ataque contra Tafur Leytón se produjo en el sector de la cuesta de la 24, exactamente en inmediaciones de la calle 24 con carrera Primera, barrio Las Ferias. Según los relatos recogidos en el lugar por El Nuevo Día, la víctima se encontraba ingresando su motocicleta a una vivienda cuando dos hombres, también a bordo de una moto y con el rostro cubierto, lo sorprendieron y uno de ellos le disparó tres veces antes de huir por la carrera Primera. Esta descripción ha sido clave para los investigadores, quienes ahora buscan esclarecer si hubo seguimiento previo o premeditación por parte de los atacantes.

Dentro de la información conocida sobre Tafur Leytón, figura que estaría vinculado con investigaciones relacionadas con dos homicidios, uno de ellos vinculado a la muerte de un hombre apodado ‘Borojó’ en el barrio La Estación de Ibagué. No obstante, como aclara El Nuevo Día, hasta ahora no ha sido posible establecer oficialmente el estado de esas investigaciones, ni hay evidencia que permita relacionarlas de manera directa con el asesinato del joven.

Actualmente, tampoco se conocen los móviles detrás del crimen ni se ha podido identificar a los responsables. Las autoridades avanzan en la recopilación de testimonios y materiales probatorios para reconstruir los hechos y lograr esclarecer el caso. Los investigadores deberán determinar si los agresores actuaron bajo algún motivo concreto o si existió alguna situación previa que originó el ataque. La reconstrucción detallada de lo ocurrido y la búsqueda de evidencias serán claves para detener a los autores materiales del crimen. La comunidad permanece a la espera de avances oficiales, mientras se esclarecen las circunstancias de este violento hecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál era la situación judicial de Iván Andrés Tafur Leytón antes de su asesinato?

De acuerdo con información preliminar publicada por El Nuevo Día, Iván Andrés Tafur Leytón estaría vinculado a investigaciones por dos homicidios, incluyendo la muerte de un hombre conocido como ‘Borojó’. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado oficialmente el estado de estos procesos ni han establecido una relación directa entre estos antecedentes y el asesinato del joven.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Iván Andrés Tafur Leytón en Ibagué?

El asesinato de Iván Andrés Tafur Leytón ocurrió cuando, según las versiones recogidas por El Nuevo Día, la víctima se encontraba ingresando su motocicleta a una vivienda en el barrio Las Ferias de Ibagué. En ese momento, dos hombres con el rostro cubierto llegaron en moto y uno de ellos le disparó en tres ocasiones antes de escapar por la carrera Primera. Las circunstancias y móviles del crimen aún son materia de investigación.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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