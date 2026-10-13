Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo episodio de violencia sacudió el barrio Las Ferias, en Ibagué, tras la confirmación del asesinato de Iván Andrés Tafur Leyton, quien tenía aproximadamente 26 años. De acuerdo con información divulgada, el ataque ocurrió en horas de la noche, en el momento en que la víctima ingresaba su motocicleta al inmueble donde compartía residencia con su pareja sentimental. La identidad de Tafur Leyton se difundió poco después del crimen, lo que permitió conocer detalles adicionales sobre la forma en la que se perpetró el homicidio.

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Según las primeras versiones reportadas por El Nuevo Día, el hecho tuvo lugar en la calle 24, entre las carreras Primera y Primera Sur, una arteria del barrio Las Ferias. En ese punto, un hombre armado habría interceptado a Tafur Leyton, disparándole en repetidas ocasiones. A pesar de que la víctima logró entrar a la vivienda, las lesiones sufridas resultaron fatales, y perdió la vida en el lugar.

Uno de los aspectos que circuló tras los hechos corresponde a información extraoficial, la cual señala que Tafur Leyton habría recibido cuatro impactos de bala. No obstante, esta cifra no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades pertinentes. Luego de accionar el arma, el presunto responsable escapó de la escena, desencadenando un operativo de búsqueda y labores investigativas encaminadas a establecer tanto la identidad como la localización de la persona involucrada.

La Policía Metropolitana de Ibagué llegó poco después al lugar del crimen para iniciar la fase de recolección de pruebas. El personal de criminalística se encargó de realizar la inspección técnica del cuerpo y de recuperar elementos materiales probatorios que permitan establecer una reconstrucción precisa de los hechos. Las autoridades también contemplan revisar los registros de las cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de identificar rutas de escape o movimientos sospechosos antes y después del ataque.

Por el momento, los móviles del asesinato permanecen como una incógnita; tampoco se ha confirmado oficialmente la identidad del responsable. Las labores investigativas continúan, mientras la comunidad espera que este violento episodio, que enluta a una familia en Ibagué, logre esclarecerse a la mayor brevedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué información se conoce sobre el asesinato de Iván Andrés Tafur Leyton en Las Ferias, Ibagué?

Iván Andrés Tafur Leyton fue asesinado mientras ingresaba su motocicleta a la vivienda donde vivía con su pareja, en la calle 24 del barrio Las Ferias, en Ibagué. Según reportó El Nuevo Día, un hombre armado lo interceptó y le habría disparado en reiteradas ocasiones. Aunque Tafur Leyton alcanzó a entrar a su casa, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

¿Cuál es el avance de la investigación sobre el crimen de Iván Tafur en Ibagué?

Las autoridades, encabezadas por la Policía Metropolitana de Ibagué, se encuentran adelantando las pesquisas correspondientes. Se realizaron inspecciones técnicas y se recolectaron pruebas en el lugar. Así mismo, buscan registros en cámaras de seguridad para encontrar pistas sobre el responsable, cuyo paradero e identidad aún se desconocen, y continúan trabajando para determinar las razones detrás del asesinato.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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