Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un impactante hecho de violencia sacudió nuevamente a Ibagué, cuando Iván Andrés Tafur Leyton fue asesinado hacia las 7:50 p. m. de este lunes en el barrio Las Ferias. De acuerdo con la información revelada por El Nuevo Día, el ataque ocurrió en el sector de la calle 24 con carrera Primera, conocido popularmente como la cuesta de la 24. Tafur Leyton, quien llegaba a su vivienda e ingresaba su motocicleta, fue sorprendido por sujetos encapuchados que se movilizaban en una moto y tenía el rostro cubierto. Uno de los atacantes descendió del vehículo y, desde la puerta de la vivienda, le disparó en repetidas ocasiones. La víctima falleció en el lugar, sin oportunidad de recibir auxilio.

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Luego del homicidio, las autoridades arribaron al sitio para adelantar los procedimientos judiciales necesarios. Datos de El Nuevo Día detallan que personal de criminalística realizó la inspección técnica del escenario y el levantamiento del cuerpo, y recopiló posibles elementos probatorios para intentar esclarecer el crimen. Hasta el momento, tanto las circunstancias como los móviles del asesinato permanecen sin esclarecer, por lo que los investigadores continúan con las indagaciones correspondientes para identificar a los responsables.

Este crimen no es un hecho aislado. Según El Nuevo Día, durante el fin de semana se reportaron al menos dos homicidios más en la capital del Tolima. Uno de los casos sucedió durante la madrugada del domingo 4 de octubre. La víctima, Juan José Medina Mendoza, de 22 años, fue atacada con arma de fuego detrás de la Terminal de Transportes de Ibagué, cuando se encontraba en un establecimiento de la carrera Primera, entre calles 19 y 20. Aunque fue trasladado a un centro médico, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

De igual manera, otro episodio ocurrió en el barrio La Cima, donde Jerson David Murcia Pava, de 25 años, falleció después de resultar gravemente herido en medio de una riña ocurrida en la carrera 2 Sur con calle 107 tras la medianoche del domingo. Murcia Pava fue llevado a la Unidad de Salud Integral (USI) del Jordán, pero llegó sin signos vitales, según los datos preliminares recogidos por El Nuevo Día.

Hasta ahora, los tres hechos corresponden a escenarios y circunstancias diferentes; no existe información que permita establecer vínculos entre ellos. No obstante, la seguidilla de homicidios genera preocupación en la ciudadanía y mantiene a las autoridades frente a la urgencia de esclarecer los casos y garantizar la seguridad en Ibagué. La información sobre el ataque contra Tafur Leyton es todavía preliminar, por lo que se espera que los avances investigativos permitan identificar y capturar a los responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre los homicidios recientes en Ibagué y sus posibles conexiones?

Según la información disponible en El Nuevo Día, los tres homicidios recientes en Ibagué, entre ellos el de Iván Andrés Tafur Leyton, corresponden a hechos distintos y no existe evidencia de que estén relacionados entre sí. Cada caso se investiga por separado, y hasta el momento, no se ha establecido si existe algún vínculo entre las víctimas o los ataques.

¿Cómo avanzan las investigaciones sobre el asesinato de Iván Andrés Tafur Leyton en Ibagué?

Las primeras diligencias fueron adelantadas por personal de criminalística, que realizó la inspección judicial y el levantamiento del cuerpo de Iván Andrés Tafur Leyton. Sin embargo, la información disponible es preliminar y los móviles del crimen, así como la identidad de los responsables, aún no han sido esclarecidos, de acuerdo con los datos publicados por El Nuevo Día.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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