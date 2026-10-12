Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un violento atraco perturbó la tarde del domingo 11 de octubre en el barrio Pablo VI, en Bucaramanga, dejando como saldo a un niño de 12 años herido por un arma traumática. De acuerdo con los hechos relatados, el suceso ocurrió alrededor de las 2:45 p. m. frente a una droguería ubicada en la carrera 11 con calle 68, cuando un padre y su hijo se encontraban adquiriendo un protector solar. En ese momento, fueron sorprendidos por dos sujetos vestidos de negro que se movilizaban en una motocicleta negra.

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Según señala la información consignada en el reporte, los delincuentes interceptaron primero al adulto, despojándolo de una cadena de oro avaluada en dos millones de pesos. Luego, centraron su atención en el menor, exigiéndole que entregara una pulsera. Ante la amenaza, el niño habría reaccionado lanzando un casco de motocicleta a los asaltantes, lo que provocó que uno de ellos accionara un arma traumática. Este tipo de armas, aunque no letales, pueden causar lesiones considerables al emplear proyectiles de goma u otros materiales.

Tras el disparo, los asaltantes escaparon del lugar llevándose las joyas, dirigiéndose hacia el sector de La Salle. El menor fue socorrido rápidamente y trasladado en primera instancia a la Clínica de la Policía, donde fue atendido por una herida en la parte anterior del tórax. Los reportes médicos iniciales indicaron que la herida no comprometía de manera grave su vida, pero, como medida preventiva y para una revisión más especializada, fue remitido en ambulancia a la Clínica Chicamocha.

En respuesta al incidente, la Policía puso en marcha un plan de cierre vial y búsqueda para localizar a los responsables. En el sitio de los hechos, los uniformados hallaron una vainilla (casquillo de proyectil) y un perdigón de goma negro. Estos elementos quedarán bajo análisis dentro de la investigación criminal.

El caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad que enfrentan los ciudadanos, incluso menores de edad, ante actos delictivos cometidos con armas traumáticas en espacios públicos de Bucaramanga. La diligencia de las autoridades y los hallazgos forenses serán claves para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los agresores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un arma traumática y qué riesgos implica su uso?

Un arma traumática es un dispositivo diseñado para incapacitar o causar temor, comúnmente usando proyectiles de goma u otros materiales no letales. Aunque estas armas no buscan matar, pueden provocar lesiones serias dependiendo de la zona impactada y la distancia de disparo, como quedó evidenciado en el caso del menor herido en Bucaramanga.

¿Cómo fue la reacción de las autoridades frente al ataque con arma traumática en Bucaramanga?

De acuerdo con los reportes, la Policía implementó de inmediato un plan de cierre de vías y búsqueda para dar con los responsables del atraco. Además, recolectó evidencia en el lugar, incluyendo una vainilla y un perdigón de goma negro, los cuales serán fundamentales para la investigación y posible identificación de los agresores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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