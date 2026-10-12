Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un atentado con carro bomba sacudió la mañana de este lunes 12 de octubre en el peaje de El Bordo, en el municipio de Patía, Cauca, dejando tres civiles heridos. Autoridades indicaron de forma preliminar que el hecho habría sido cometido por la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias comandadas por alias “Iván Mordisco”. Según información oficial, la explosión ocurrió alrededor de las 5:40 a. m., destruyendo por completo la infraestructura del peaje y forzando el cierre inmediato del corredor vial que conecta Pasto, en Nariño, con Popayán, en Cauca. Además, se halló un cilindro sospechoso con mensajes alusivos a las disidencias cerca del lugar de la detonación.

Sigue a PULZO en Discover

Las imágenes y videos difundidos en redes sociales dan cuenta de la magnitud del daño: la estructura del peaje reducida a escombros, con restos de metal y fragmentos esparcidos sobre la vía. Una de estas grabaciones muestra el dramático momento en que una de las personas heridas es auxiliada, gravemente afectada por la explosión. Debido a la gravedad de la situación, las autoridades dispusieron a unidades del Ejército y la Policía, que permanecen desplegadas monitoreando la zona tanto por tierra como por aire.

De acuerdo con reportes de El Espectador, la situación de orden público en el departamento ha empeorado, registrando ataques con drones, hostigamientos, bajas militares y combates recientes entre las fuerzas armadas y grupos ilegales como las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este nuevo ataque se suma a una escalada de violencia que mantiene en vilo a los habitantes de la región.

Frente a los hechos, el presidente Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta en X, condenó el atentado y anunció que la vía permanecerá cerrada hasta que existan garantías de seguridad, remarcando el impacto negativo que estos atentados tienen sobre las comunidades y el compromiso estatal para perseguir a los responsables. El comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez Aparicio, también rechazó el hecho y subrayó la importancia de proteger a los civiles afectados por estos actos, reiterando que las fuerzas armadas están desplegadas en el departamento para enfrentar a los responsables y mejorar la seguridad regional.

Los enfrentamientos recientes, incluyendo el registrado la noche anterior entre el Ejército y la estructura Jaime Martínez de las disidencias, demuestran la persistencia de un conflicto que vulnera la estabilidad y la seguridad de los habitantes del Cauca y el suroccidente del país, agravándose durante los últimos días festivos con el saldo de víctimas, el uso de explosivos y la presencia de laboratorios vinculados al narcotráfico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son las disidencias de alias “Iván Mordisco” responsables del ataque en Cauca?

Las autoridades han señalado a la estructura Carlos Patiño, facción de las disidencias comandadas por alias “Iván Mordisco”, como presuntos responsables del ataque ocurrido en Patía, Cauca. Según la información de El Espectador, este grupo ha realizado repetidos actos violentos en la región, empleando explosivos y hostigamientos, especialmente en corredores viales estratégicos como la vía Panamericana.

¿Por qué la vía Panamericana en Cauca es un objetivo para ataques como el del carro bomba?

De acuerdo con la información oficial revelada por El Espectador, la vía Panamericana se considera un escenario crucial para las acciones de los grupos ilegales, ya que es un corredor estratégico para el tránsito entre Pasto y Popayán. La infraestructura vial es atacada debido a su importancia para la economía y la movilidad, afectando directamente a la población civil y dificultando las labores de seguridad y control en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.