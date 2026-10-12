Por: El Espectador

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Un alarmante episodio de violencia sacudió nuevamente al departamento del Huila, específicamente en la vía que conecta La Plata con Neiva. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades regionales, en la noche del 11 de octubre hombres armados interceptaron un bus de servicio público de la empresa Coomotor. El hecho tuvo lugar en el sector conocido como Los Tronquitos, cerca del cruce hacia el corregimiento de San Andrés. Los atacantes, que al parecer se desplazaban en motocicletas y portaban armas, obligaron al conductor a detenerse y ordenaron a los pasajeros descender del vehículo. Una vez fuera, procedieron a incendiar el automotor ante la atenta mirada de quienes viajaban en él, generando temor e impotencia entre los testigos.

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Según los reportes oficiales, es relevante mencionar que ninguna persona resultó lesionada durante el ataque. Sin embargo, el hecho intensificó la preocupación entre los habitantes del Huila, ya que representa el segundo bus incinerado en un lapso de menos de dos semanas y se suma a una serie de incidentes violentos que han afectado la región. Las autoridades respondieron rápidamente, desplegando un plan de seguridad con la intención de identificar y capturar a los responsables del atentado, aunque hasta el momento no se ha determinado a qué grupo armado ilegal podrían pertenecer los autores del acto.

El trabajo de investigación se encuentra bajo coordinación de la Policía, el Ejército Nacional, el Cuerpo de Bomberos de La Plata y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Este equipo multidisciplinario busca esclarecer los hechos y restaurar la tranquilidad en la zona. Además, el contexto reciente muestra que el Gobierno nacional y regionales habían realizado, tres días antes de este ataque, un consejo de seguridad en Neiva tras el cual se anunciaron medidas destinadas a fortalecer el orden público y combatir delitos como el crimen organizado y la extorsión. Dentro de esas acciones se contempla el regreso del Batallón de Despliegue Rápido (Fudra) y la llegada de 1.400 policías judiciales, junto al plan de fortalecimiento tecnológico en 300 estaciones de Policía, con el objetivo de repeler ataques con drones, que representan una amenaza creciente en el departamento.

De acuerdo con las autoridades citadas por El Espectador, el departamento del Huila presenta actualmente la presencia de al menos tres facciones de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), lo que agrava el clima de tensión y la sensación de inseguridad entre sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué detalles se conocen sobre la quema del bus de Coomotor en Huila?

Las autoridades confirmaron que hombres armados, movilizándose en motocicletas, interceptaron el bus en el sector de Los Tronquitos, obligaron a todos los pasajeros a bajar y prendieron fuego al vehículo. Nadie resultó herido y la investigación está a cargo de la Policía, el Ejército, Bomberos y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, aunque aún no se identifica a los responsables ni al grupo ilegal involucrado.

¿Qué medidas anunciaron las autoridades ante los hechos violentos en el Huila?

Tras un consejo de seguridad realizado en Neiva, las autoridades anunciaron el regreso del Batallón de Despliegue Rápido (Fudra), el refuerzo con 1.400 policías judiciales y la implementación de tecnología en 300 estaciones de Policía para combatir específicamente ataques con drones y fortalecer la seguridad ante la presencia de al menos tres facciones de las disidencias de las Farc en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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