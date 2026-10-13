Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un caso de violencia derivado de una discusión por el turno en una estación de servicio de Ibagué dejó como saldo a un hombre herido en un brazo. De acuerdo con lo denunciado por su familia, el incidente tuvo lugar en el sector de Ceiba Norte, específicamente en la carrera 8 con calle 140, vía hacia El Salado. La situación, que comenzó como un simple altercado, terminó con el presunto responsable escapando del lugar después de los hechos.

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Todo empezó cuando el hijo de la víctima, un adolescente de 16 años, llegó en motocicleta para tanquear. Según el relato familiar, al momento de hacer la fila se generó una confusión por el orden para ser atendidos. En ese instante, el conductor de una camioneta, mencionan los denunciantes, confrontó al joven. Al presenciar la tensión, el padre se acercó para informarse sobre lo que sucedía y tratar de calmar la situación.

Sin embargo, de acuerdo con la versión de la familia, la intervención del padre terminó de la peor manera: recibió un disparo en el brazo izquierdo, aparentemente efectuado con un arma traumática. Cabe destacar que una arma traumática es un tipo de arma diseñada para causar lesiones no letales, generalmente utilizada para defensa personal, pero que igualmente puede provocar daños considerables.

La gravedad del incidente se acentúa porque, en ese momento, el lugar estaba concurrido por varios menores de edad y otras personas que fueron testigos del violento episodio. El hombre herido recibió atención médica tras lo ocurrido, y después decidió dar inicio al proceso legal para que lo sucedido sea investigado por las autoridades competentes.

Tras el hecho, el conductor señalado abandonó de inmediato la escena en una camioneta con placas de Cali. Los familiares de la víctima, preocupados por la impunidad, aseguraron que cuentan con fotografías y videos que podrían facilitar la identificación del presunto agresor. No obstante, hasta el momento, la información recopilada no ha sido suficiente para establecer una identificación oficial.

La familia hace un llamado a las autoridades para que con el material disponible se adelante la investigación y se pueda establecer plenamente la responsabilidad sobre el ataque. El caso sigue bajo análisis y deja en evidencia los riesgos que pueden surgir en situaciones cotidianas por la intolerancia y la falta de control.

¿Qué ocurrió exactamente en la estación de servicio de Ibagué según los testigos?

De acuerdo con la denuncia familiar recogida en el reporte, el incidente comenzó por el desacuerdo sobre el turno para tanquear una motocicleta. Luego de una confrontación verbal entre el conductor de una camioneta y un adolescente de 16 años, el padre del menor intervino y fue herido en el brazo con un arma traumática. El presunto agresor huyó en su vehículo inmediatamente después de los hechos.

¿Qué es un arma traumática y cómo fue utilizada en el incidente de Ibagué?

Una arma traumática, según lo expuesto en el reporte, es un dispositivo que causa lesiones no letales y suele usarse para defensa personal. En este episodio, el arma fue empleada presuntamente por el conductor de la camioneta para disparar contra el brazo del padre del joven involucrado en la disputa por el turno en la estación de servicio, provocándole una herida que requirió atención médica.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.