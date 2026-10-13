Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El pronóstico del clima se ha convertido en una de las herramientas más avanzadas con las que cuenta la ciencia para anticipar el comportamiento de la atmósfera. Lejos de constituir una simple conjetura, su base radica en procedimientos tecnológicos y matemáticos precisos que permiten descifrar los patrones del complejo sistema climático terrestre, como lo explica 90minutos.co en su más reciente publicación.

Sigue a PULZO en Discover

Para establecer el estado del tiempo, el proceso comienza con la obtención de un enorme volumen de datos capturados de manera simultánea en diferentes puntos del planeta. Esta recolección global incluye información sobre temperatura, presión atmosférica, humedad y velocidad del viento. Los datos son proporcionados por una red que integra estaciones meteorológicas en tierra, boyas que flotan en los océanos, aviones comerciales y globos sonda que llegan hasta la estratosfera. En paralelo, los satélites meteorológicos suministran imágenes continuas de la estructura de nubes en el espacio exterior, mientras que los radares instalados en la superficie rastrean con exactitud el movimiento de las lluvias, según señala 90minutos.co.

Toda esta información recogida por los dispositivos tecnológicos es transmitida a centros internacionales dotados de supercomputadoras de alta capacidad. Allí, con ayuda de modelos numéricos de predicción —programas que emplean leyes fundamentales de la física y la termodinámica— se simulan los futuros comportamientos de las masas de aire. Los modelos dividen la atmósfera en una grilla tridimensional para calcular, minuto a minuto, las posibles alteraciones climáticas. Este detallado sistema hace que los pronósticos sean cada vez más certeros, especialmente para alertar sobre condiciones de lluvias o periodos secos.

En cuanto al pronóstico puntual para Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) ha anunciado para este martes precipitaciones ligeras a moderadas combinadas con lapsos de tiempo seco durante el día. Hacia la tarde y la noche, predominará el tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras, especialmente en zonas elevadas de los Farallones de Cali por el ascenso orográfico, según el comunicado oficial de la CVC. Asimismo, la CVC advirtió, a través de su cuenta de X (antes Twitter), que una vaguada en el Pacífico ha incrementado la humedad en el suroccidente colombiano, situando el potencial de lluvias en nivel medio para hoy con tendencia a disminuir mañana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan los modelos numéricos de predicción del clima?

Los modelos numéricos de predicción climática funcionan aplicando fórmulas de la física y la termodinámica para simular el comportamiento futuro de la atmósfera. Utilizan los datos recopilados de instrumentos y dividen la atmósfera en una rejilla tridimensional para calcular cambios climáticos minuto a minuto, como lo describe 90minutos.co.

¿Qué significa el término ‘vaguada’ en los informes meteorológicos?

La palabra ‘vaguada’ se usa en meteorología para describir una región donde la presión atmosférica es más baja que en sus alrededores y suele estar asociada con condiciones que favorecen la formación de lluvias, tal como lo indicó la CVC en su análisis sobre el clima en Cali para este martes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.