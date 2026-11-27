Recordé cuántas veces quise preparar una buena carne en casa y terminé desistiendo por el humo, el desorden o la falta de espacio para una parrilla tradicional. Con un apartamento pequeño y sin terraza, asar siempre parecía una actividad para otro día o para otra persona.

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El problema no es solo el espacio: una parrilla de carbón o de propano exige ventilación, tiempo de calentamiento y una limpieza que puede durar más que la misma comida. Para quien vive en un edificio o simplemente quiere comer algo asado entre semana sin complicaciones, esas condiciones rara vez se cumplen.

Las parrillas eléctricas para interiores existen precisamente para eso: permiten asar sin humo excesivo, sin llama abierta y con piezas que van directo al lavavajillas. No son un reemplazo perfecto de una parrilla al aire libre, pero resuelven el problema de forma práctica y sin salir de casa.

En Amazon encontré tres opciones con descuentos de Black Friday que vale la pena revisar: la Hamilton Beach con tapa y ventana, la CUSIMAX con extractor de humo y la Swissmar Raclette para reuniones de hasta ocho personas.

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En esta nota hablaremos de los siguientes productos

Para asar proteínas entre semana sin complicar la cocina: Hamilton Beach parrilla eléctrica

La Hamilton Beach es una parrilla eléctrica de interior con tapa transparente, pensada para quien quiere asar carnes, pescados y vegetales sin salir a una terraza ni lidiar con carbón. Sirve para preparaciones rápidas entre semana: bistec, chuletas, filetes de pollo o camarones, todo en una sola superficie antiadherente y libre de PFAS.

Lo que más destaca:

Temperatura máxima de 450 °F (232 °C): sella los jugos y el sabor desde el primer contacto, según la ficha del producto publicada en Amazon.

sella los jugos y el sabor desde el primer contacto, según la ficha del producto publicada en Amazon. Control ajustable de 200 °F a 450 °F: permite adaptar el calor según el tipo de alimento, desde camarones hasta cortes gruesos de carne.

permite adaptar el calor según el tipo de alimento, desde camarones hasta cortes gruesos de carne. Placa y tapa aptas para lavavajillas: ambas son extraíbles, lo que facilita la limpieza sin esfuerzo adicional.

ambas son extraíbles, lo que facilita la limpieza sin esfuerzo adicional. Bandeja de goteo extragrande: captura los jugos durante la cocción y se desliza hacia afuera para limpiarla fácilmente.

Razones para comprarla: es la opción más accesible de las tres y su diseño compacto la hace ideal para cocinas pequeñas o para quien asa con frecuencia y necesita rapidez en la limpieza.

A tener en cuenta: la garantía limitada aplica principalmente en EE. UU. y Canadá, de acuerdo con la información publicada en Amazon, así que conviene verificar las condiciones de respaldo antes de comprarla desde Colombia.

La Hamilton Beach Parrilla eléctrica para interiores con tapa y ventana tiene el 22 % de descuento en Amazon por Black Friday: su precio bajó de $ 319.772 a $ 248.672.

Para asar sin activar la alarma de humo: CUSIMAX Parrilla eléctrica sin humo, barbacoa coreana portátil

La CUSIMAX es una parrilla eléctrica portátil con extractor de humo incorporado, diseñada para quienes viven en apartamentos o condominios donde el humo es un problema real. Su estilo de barbacoa coreana la hace atractiva también para reuniones pequeñas donde cada persona cocina en la mesa.

Lo que más destaca:

Extractor de humo ‘turbo’: elimina la mayor parte del humo durante la cocción, según la ficha del producto en Amazon, lo que reduce el riesgo de activar alarmas en espacios cerrados.

elimina la mayor parte del humo durante la cocción, según la ficha del producto en Amazon, lo que reduce el riesgo de activar alarmas en espacios cerrados. Tubos de calefacción doble U: distribuyen el calor de forma uniforme y rápida, dejando marcas de parrilla similares a las de una parrilla de carbón.

distribuyen el calor de forma uniforme y rápida, dejando marcas de parrilla similares a las de una parrilla de carbón. Pantalla LED con control de temperatura: ajustable entre 200 °F y 450 °F desde un panel claro e intuitivo.

ajustable entre 200 °F y 450 °F desde un panel claro e intuitivo. Piezas desmontables y aptas para lavavajillas: tapa de vidrio, placas calefactoras y reflector de calor se pueden lavar sin dificultad.

Razones para comprarla: su sistema antahumo la distingue de otras parrillas de interior, y su diseño portátil permite usarla en la sala, el patio o incluso en una caravana.

A tener en cuenta: de acuerdo con la descripción del fabricante en Amazon, incluye una función de apagado automático por sobrecalentamiento; aun así, se recomienda leer el manual antes del primer uso para aprovecharla bien.

La CUSIMAX Parrilla eléctrica sin humo con barbacoa coreana portátil tiene el 15 % de descuento en Amazon por Black Friday: pasó de $ 355.393 a $ 302.068.

Swissmar Raclette Parrilla clásica para 8 personas

La Swissmar Raclette es una parrilla eléctrica de interior para hasta ocho comensales, con placa reversible de hierro fundido y superficie para crepes. Está pensada para reuniones donde cocinar en la mesa es parte del plan: cada persona asa su porción mientras derrite queso en los platos raclette individuales que van debajo de la parrilla.

Lo que más destaca:

Placa reversible de hierro fundido: un lado para asar carnes y verduras, el otro para preparar crepes; también es apta para horno y barbacoa exterior.

un lado para asar carnes y verduras, el otro para preparar crepes; también es apta para horno y barbacoa exterior. 8 platos raclette antiadherentes y 8 espátulas resistentes al calor: todo incluido en el kit, sin necesidad de comprar accesorios adicionales.

todo incluido en el kit, sin necesidad de comprar accesorios adicionales. 1.200 vatios de potencia: suficientes para mantener el calor estable en una sesión larga de mesa compartida.

suficientes para mantener el calor estable en una sesión larga de mesa compartida. Control de calor variable: permite ajustar la temperatura según lo que se esté cocinando en cada momento.

Razones para comprarla: es la única de las tres diseñada específicamente para grupos grandes, y la experiencia de raclette —asar y derretir queso al mismo tiempo en la mesa— la convierte en un plan completo de entretenimiento.

A tener en cuenta: la garantía limitada de un año aplica en EE. UU. y Canadá, según la información publicada en Amazon; es importante tenerlo presente al comprarla desde Colombia.

La Swissmar Raclette Parrilla clásica para 8 personas tiene el 21 % de descuento en Amazon por Black Friday: bajó de $ 621.948 a $ 494.109.

¿Qué diferencia hay entre una parrilla eléctrica con extractor de humo y una sin él?

Una parrilla con extractor de humo, como la CUSIMAX, incluye un ventilador que absorbe el humo producido por la grasa al caer sobre la superficie caliente, lo que reduce el olor y evita activar alarmas en espacios cerrados. Las parrillas sin ese sistema, como la Hamilton Beach, controlan el humo principalmente mediante la bandeja de goteo, pero pueden producir más vapor en cociones prolongadas o con alimentos muy grasos.

¿Para cuántas personas es suficiente una parrilla eléctrica de interior?

Depende del modelo. La Hamilton Beach y la CUSIMAX son ideales para una o dos personas, o para preparaciones individuales rápidas. La Swissmar Raclette, en cambio, está diseñada para hasta ocho comensales y funciona como una actividad de mesa compartida, donde cada persona cocina su propia porción al mismo tiempo, lo que la hace más adecuada para reuniones o cenas familiares.

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