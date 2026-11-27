Por: El Espectador

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Un reciente borrador elaborado por Colombia Compra Eficiente, bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, propone integrar la inteligencia artificial (IA) en los procesos de contratación estatal. El documento, compuesto por 137 páginas, establece directrices clave para el "uso y adquisición de soluciones tecnológicas" basadas en IA, buscando que estas herramientas sean empleadas con eficiencia, siempre bajo vigilancia humana y protegiendo los derechos de las personas. Según lo expuesto en el documento, esta propuesta cumple la línea de acción 6.1 del Documento CONPES 4144 de 2025.

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De acuerdo con la guía, se recopilaron criterios jurídicos, técnicos y prácticos cuyo propósito es fortalecer la toma de decisiones informadas y facilitar la consulta del texto. También se espera reducir los conflictos contractuales y promover mayor transparencia e integridad dentro de la administración pública. De la Espriella, desde su campaña, señaló la modernización estatal como uno de sus principales fines, lo cual incluyó la implementación de IA entre sus propuestas, según información de El Espectador.

El texto advierte que, aunque la inteligencia artificial puede jugar un papel relevante en la contratación pública, las autoridades deben actuar con cuidado. Por ejemplo, se establece una "reserva de humanidad": una salvaguardia según la cual algunas acciones y decisiones no pueden ser reemplazadas por tecnología. La guía deja claro que, aunque las entidades pueden emplear IA en cualquiera de las fases del proceso de contratación, es imprescindible la supervisión humana. Además, ninguna sugerencia, alerta, clasificación o recomendación emitida por un sistema de IA será suficiente por sí sola para justificar decisiones como rechazar ofertas, declarar procesos desiertos, sancionar o finalizar contratos. Toda decisión con consecuencias jurídicas debe ser revisada, contextualizada y validada por servidores públicos competentes, y ese proceso debe quedar documentado.

El documento también alerta sobre diversos riesgos asociados al uso de IA. Entre ellos se encuentran la posibilidad de que se presenten datos inexactos, información sesgada o incluso opacidad en el funcionamiento de los sistemas tecnológicos. También subraya posibles riesgos de divulgación de información reservada o de datos personales. Por esta razón, la guía prohíbe el uso en IA de datos personales, información clasificada, propuestas confidenciales y documentos de evaluación antes de hacerse públicos.

Actualmente, la consulta pública del borrador está disponible en bases de datos oficiales y permanecerá abierta hasta el 10 de diciembre.

¿Cuáles son los principales requisitos para usar inteligencia artificial en la contratación estatal según Colombia Compra Eficiente?

Según el borrador de Colombia Compra Eficiente, uno de los requisitos fundamentales es la supervisión humana en todo momento. Además, ninguna decisión legal relevante puede basarse únicamente en sugerencias de la inteligencia artificial; todo debe estar validado y documentado por funcionarios competentes. Igualmente, se debe evitar el uso de datos personales, información clasificada o confidencial en los sistemas de IA.

¿Qué significa la ‘reserva de humanidad’ en la implementación de inteligencia artificial en la contratación pública?

‘Reserva de humanidad’ se refiere a la obligación de que ciertas funciones y decisiones clave sean tomadas exclusivamente por seres humanos, sin delegarlas por completo a la inteligencia artificial. Esta medida busca garantizar que la tecnología no sustituya el criterio, la ética y la responsabilidad humana en aspectos sensibles de la contratación estatal, según lo indicado en la guía citada por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.