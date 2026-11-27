Por: El Espectador

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La yuca es un ingrediente fundamental en la gastronomía colombiana. De acuerdo con el chef colombiano Didier Castaño, se trata de un tubérculo que está al alcance de la mayoría de los hogares debido a su fácil acceso y versatilidad en la preparación de platos diversos. En esta receta, Castaño detalla cómo cocinar la yuca para lograr una textura perfecta y acompañarla con una salsa cremosa y tocineta, ideal para combinar con cualquier proteína.

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El proceso inicia pelando y cortando la yuca en trozos. Luego, se cocina en abundante agua, a la que se le añade laurel, tomillo, curry y sal. Este paso dura aproximadamente 25 minutos, tiempo suficiente para que la yuca quede blanda, según las indicaciones de Castaño. Un detalle esencial es reservar media taza del líquido de cocción para utilizarlo luego en la salsa.

En una sartén aparte, se derrite mantequilla y se sofríe ajo picado, lo que añade un aroma inconfundible al plato. La yuca, ya cocida, se saltea unos minutos en esta mezcla, lo que permite realzar su sabor y obtener una ligera costra exterior. Para la salsa, la receta requiere mezclar crema de leche, queso crema, el líquido reservado y queso rallado a fuego bajo hasta que todos los ingredientes se integren y el queso se funda. El ajuste de sal es clave para equilibrar el sabor.

Una vez lista la salsa, se incorpora la yuca y se mezcla bien para que se impregne de manera uniforme. El toque final viene con la adición de tocineta frita y picada, junto con cilantro fresco, lo que aporta crocancia y frescura al plato. Castaño recomienda servir esta combinación con la proteína de su preferencia, haciendo de este plato una opción adaptable y completa para cualquier comida.

Sobre el origen de la yuca, el artículo, citando información histórica, señala que sus primeros cultivos se ubicaron en lo que hoy corresponde a Brasil y Paraguay, antes de la llegada de Colón. Posteriormente, se expandió hacia Suramérica y Centroamérica, consolidándose como uno de los seis principales cultivos en el mundo, aunque sigue siendo poco conocido en países más desarrollados. La yuca, también llamada manioca, casamento, aipim, aipi, guaraní, mandioca, tapioca, guacamota, casabe o casava, responde al nombre científico de Manihot esculenta y es parte central de muchas tradiciones culinarias.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo preparar la yuca cremosa según la receta de Didier Castaño?

Para preparar la yuca cremosa, debe cocer la yuca en agua con laurel, tomillo, curry y sal hasta que esté blanda, luego saltearla en mantequilla con ajo. Posteriormente, mezcle crema de leche, queso crema, líquido de cocción reservado y queso rallado a fuego bajo, ajustando la sal. Añada la yuca, mezcle bien y termine con tocineta frita y cilantro. Esta receta permite acompañar la yuca con la proteína de su preferencia.

¿Cuál es la historia del cultivo de la yuca y cómo influye en la gastronomía colombiana?

Según el artículo, la yuca se empezó a cultivar en las zonas que ahora son Brasil y Paraguay, siendo un alimento básico desde antes de la llegada de Colón. Luego se expandió a otros territorios de América del Sur y Central, hasta convertirse en uno de los principales cultivos del mundo. En Colombia, la yuca es ampliamente utilizada y apreciada por su facilidad de acceso y por formar parte de la dieta cotidiana en múltiples regiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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