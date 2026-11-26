Por: Noticiero 90 minutos

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Los buñuelos ocupan un lugar especial en la gastronomía de diciembre, siendo un emblema de las celebraciones navideñas, las novenas y los encuentros familiares. Según información recopilada por Noticiero 90 Minutos, su sabor y textura permiten que estos alimentos sean protagonistas en los hogares durante la época decembrina. Una de las particularidades de los buñuelos es que pueden prepararse tanto de manera tradicional, realizando la mezcla desde cero, como utilizando mezclas de caja que simplifican el proceso.

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La preparación tradicional de los buñuelos es apreciada por quienes disfrutan elaborar sus propias recetas y buscan el sabor casero inconfundible. En este caso, la receta está pensada para obtener entre 12 y 15 unidades e incluye ingredientes bien definidos: 250 gramos de queso costeño o fresco salado, 150 gramos de fécula de maíz, 50 gramos de almidón de yuca, 1 huevo, azúcar, polvo de hornear, leche y aceite para freír. El proceso inicia con el rallado fino del queso, lo que facilita su integración, seguido de la mezcla de los ingredientes secos. Posteriormente se incorpora el huevo y, poco a poco, la leche, amasando hasta obtener una consistencia óptima. El siguiente paso es formar bolitas sin grietas, lo que evita que exploten durante la fritura. Se fríen en aceite previamente calentado a una temperatura de entre 150 y 160 °C, durante 8 a 12 minutos, obteniendo un resultado dorado y crujiente por fuera, pero suave en el interior.

Para quienes optan por la practicidad, la mezcla de caja representa una solución rápida. De acuerdo con el mismo medio, solo se requiere mezclar el contenido del paquete (usualmente de 500 gramos) con queso rallado, huevo, y leche o agua, según la indicación del fabricante. Es clave seguir las instrucciones de cada marca porque algunas mezclas ya incluyen queso en polvo y otros ingredientes. Después de formar las bolitas, se fríen a la misma temperatura que los buñuelos tradicionales y también deben evitarse las grietas.

En ambas versiones es fundamental vigilar la temperatura del aceite, pues una temperatura excesiva puede dejar los buñuelos crudos en el interior y demasiado oscuros por fuera. También se recalca la importancia de tomar precauciones por las altas temperaturas del aceite, que pueden causar quemaduras graves.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo evitar que los buñuelos exploten durante la fritura?

Para minimizar el riesgo de explosiones, es fundamental formar bolitas suaves y sin grietas, tal como recomiendan las recetas de Noticiero 90 Minutos. Además, controlar la temperatura del aceite entre 150 y 160 °C ayuda a garantizar una cocción uniforme, previniendo que la superficie se selle demasiado rápido y deje atrapado vapor en el interior que pueda romper la masa.

¿Cuál es la diferencia entre la fécula de maíz y el almidón de yuca en la receta de buñuelos?

En la preparación de buñuelos tradicionales, la fécula de maíz y el almidón de yuca cumplen funciones complementarias. Ambos ingredientes ayudan a lograr una textura suave y esponjosa; la fécula aporta estructura y el almidón de yuca contribuye a que la masa se infle y obtenga la característica textura aireada de los buñuelos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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