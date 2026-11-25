Por: El Espectador

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El té de manzanilla con leche, una receta propia de la gastronomía china, se presenta como una opción sencilla y rápida para compartir en la mesa, ya que puede estar lista en tan solo 10 minutos, según lo señalado por El Espectador. La preparación se divide entre el tiempo necesario para infusionar la manzanilla y el momento en que la leche adquiere una textura espumosa especial.

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Para su elaboración, usted solo necesita ingredientes básicos como dos cucharadas de manzanilla natural o dos sobres de té de manzanilla, una taza de agua caliente, miel al gusto, una cucharadita de vainilla, leche y canela al gusto. El proceso comienza calentando el agua hasta que hierva, para posterior reposo de la manzanilla entre 4 a 5 minutos. Una vez lista la infusión, se retira el sobre de té o se cuela la preparacion, y se endulza con miel a gusto, sirviendo el líquido dividido en dos tazas.

En el siguiente paso, la leche se calienta pero nunca hasta el punto de ebullición. Luego, se bate con espumador o batidor a fin de lograr una espuma característica que se vierte por encima del té de manzanilla ya servido. El toque final está a cargo de la canela, que se agrega según el gusto, junto con la vainilla, permitiendo así personalizar la bebida a la preferencia de cada quien. Este procedimiento, además de ser rápido, resulta muy accesible por la simpleza de los ingredientes empleados.

En el contexto de la historia de la manzanilla, este ingrediente es considerado globalmente una de las plantas aromáticas más difundidas. Su uso no solo está asociado a la tradición, sino también a la industria, con presencia en productos diversos, como infusiones y mezclas en tiendas naturistas. De acuerdo con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), existen más de 20.000 especies de plantas con compuestos aromáticos en el mundo, y específicamente en Colombia se comercializan cerca de 156 especies medicinales y aromáticas, entre las que la manzanilla ocupa un lugar destacado gracias a su relevancia y popularidad.

El Espectador sugiere que quienes deseen ampliar el conocimiento sobre la historia y el significado de la manzanilla pueden consultar otras recetas o artículos centrados en la cocina y la cultura alimentaria, brindando así un contexto informativo adicional sobre el origen y los usos prácticos de la planta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara el té de manzanilla con leche según El Espectador?

Para preparar el té de manzanilla con leche de acuerdo con El Espectador, se debe infusionar la manzanilla en agua caliente entre 4 a 5 minutos, colar o retirar el sobre, agregar miel a gusto y dividir el resultado en dos tazas. Luego, se calienta la leche sin dejarla hervir, se bate hasta conseguir espuma y se vierte sobre el té, finalizando con vainilla y canela según preferencia.

¿Cuál es la importancia de la manzanilla en la cocina y en la tradición, según el ICA?

La manzanilla tiene gran relevancia tanto en la cocina como en la tradición, ya que es una de las plantas aromáticas más extendidas y utilizadas del mundo. Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en Colombia se producen y comercializan aproximadamente 156 especies de plantas medicinales y aromáticas, y la manzanilla destaca como una de las más prominentes gracias a su versatilidad y sus múltiples aplicaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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