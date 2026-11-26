Por: Noticiero 90 minutos

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La Navidad en Colombia se destaca no solo por la alegría y las reuniones familiares, sino también por una variedad de platos tradicionales que marcan la diferencia en cada encuentro. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos y una selección realizada por inteligencia artificial, existen cinco preparaciones que son emblema de la gastronomía nacional durante las celebraciones decembrinas. Cada una de estas recetas revela los sabores y costumbres que definen a la cocina colombiana en esta época especial.

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La lechona ocupa un lugar privilegiado como uno de los platos más representativos. Esta receta consiste en cerdo relleno de arroz, arvejas y especias, cocido lentamente hasta lograr una carne jugosa y una corteza crocante. Aunque es característica del Tolima, la lechona ha trascendido esta región y se disfruta en distintas zonas del país, especialmente durante festividades y reuniones familiares propias de fin de año.

Otra alternativa popular es el pernil de cerdo al horno. Este plato incluye una pierna de cerdo marinada con especias y horneada hasta obtener una textura suave por dentro y una superficie dorada. Suele servirse acompañada de salsas frutales, ensaladas y arroz, lo que la convierte en una opción muy esperada en las cenas navideñas de muchas familias colombianas.

Los tamales colombianos reflejan la diversidad cultural del país, ya que existen diferentes versiones según la región. Elaborados principalmente con masa de maíz, carnes, verduras y otros ingredientes, se envuelven en hojas y se cocinan lentamente. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, los tamales tolimenses, antioqueños y vallunos son algunas de las versiones más conocidas, cada una con sus propios ingredientes y particularidades en la presentación.

El pavo y el pollo relleno son opciones tradicionales en las cenas de Navidad. Preparados al horno y rellenos con ingredientes como verduras, carnes, arroz, frutas o frutos secos, ambos suelen servirse junto a ensaladas, salsas y el llamado arroz navideño. El pollo relleno es preferido por quienes buscan una alternativa más pequeña.

Por último, el arroz con pollo se disfruta tanto en celebraciones decembrinas como en cualquier reunión familiar a lo largo del año. Esta preparación incluye arroz, pollo desmechado, verduras y condimentos que le aportan sabor y color, convirtiéndose en un plato versátil y apreciado en la mesa navideña.

Los acompañantes, como la natilla y los buñuelos, son infaltables en la cena navideña colombiana, al igual que el arroz navideño, que lleva verduras, uvas pasas y frutos secos para complementar las carnes y resaltar la ocasión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los platos típicos de la cena navideña colombiana?

Según Noticiero 90 Minutos, los platos típicos de la cena navideña colombiana incluyen la lechona, el pernil de cerdo al horno, tamales colombianos, pavo y pollo relleno, y arroz con pollo. Estos platos suelen acompañarse de natilla, buñuelos y arroz navideño, los cuales resaltan el sabor tradicional de las celebraciones decembrinas en el país.

¿Qué es un tamal colombiano y cómo varía según la región?

El tamal colombiano, como lo explica Noticiero 90 Minutos, es una preparación realizada principalmente con masa de maíz, diferentes tipos de carnes, verduras e ingredientes adicionales, todo envuelto en hojas y cocido lentamente. Las versiones regionales más conocidas son el tamal tolimense, antioqueño y valluno, cada uno con sus características propias en ingredientes y forma de presentación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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