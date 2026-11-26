Por: Noticiero 90 minutos

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La ensalada de papa es una de las preparaciones más reconocidas por su sencillez, cremosidad y versatilidad, característica que la convierte tanto en un acompañamiento como en un plato principal. De acuerdo con la información de 90 Minutos, esta receta tiene una base simple que permite personalizarla según las preferencias de quien la prepare. Los ingredientes básicos —papa cocida, mayonesa, crema de leche, queso crema, sal, pimienta y alguna hierba fresca como perejil o cilantro— se mezclan cuidadosamente para mantener la textura de los trozos de papa y lograr una preparación suave. La receta base indica que cuatro papas medianas, con la mezcla sugerida de aderezos y los ingredientes opcionales como mostaza, cebolla o queso crema, resultan en una porción ideal para cuatro personas.

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El proceso de preparación es sencillo: se cocinan las papas hasta que estén blandas pero firmes, se dejan enfriar y se integran a una mezcla de mayonesa, crema de leche y los condimentos elegidos. Esta base puede ser enriquecida para crear versiones distintas según el gusto y la ocasión. Entre las opciones clásicas, el huevo cocido es un añadido infaltable para quienes buscan una ensalada más sustanciosa y con textura extra. Para ello, solo basta cocinar los huevos, picarlos y mezclarlos con las papas previamente frías, consiguiendo una ensalada aún más cremosa y proteica.

Otra variación muy recomendada consiste en incorporar pollo desmechado, junto a maíz dulce, lo que transforma el plato en una comida completa y equilibrada. Se resalta que el pollo debe ser cocido con ajo, cebolla y sal para incrementar su sabor antes de integrarlo a la ensalada. En cuanto a las alternativas vegetales, la zanahoria y las arvejas se destacan como aliados por su colorido y frescura. Basta cocer estos ingredientes y sumarlos en cubos y granos a la mezcla principal.

Para quienes prefieren una preparación caliente, existe la opción de gratinar la ensalada en el horno con una cobertura generosa de quesos mozzarella y parmesano, lo que aporta una textura dorada a la superficie. Según 90 Minutos, es clave evitar sobrecocinar las papas para que la ensalada mantenga su estructura, y enfriar todos los ingredientes antes de agregar la mayonesa. Estas recomendaciones aseguran que la ensalada conserve su cremosidad y sabor original, adaptándose a cualquier evento o preferencia personal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo hacer ensalada de papa básica y cuáles son sus ingredientes principales?

La ensalada de papa básica se prepara con papas cocidas, mayonesa, crema de leche, sal, pimienta y hierbas frescas como perejil o cilantro. Dependiendo de los gustos, se le puede agregar mostaza, cebolla y queso crema. La clave está en mezclar suavemente los ingredientes una vez cocidos y fríos, garantizando una textura firme y cremosa.

¿Qué alternativas existen para variar la receta tradicional de ensalada de papa?

De acuerdo con 90 Minutos, algunas variantes populares incluyen añadir huevo cocido, pollo desmechado, maíz dulce, zanahoria y arvejas cocidas. Otra alternativa es gratinar la ensalada con quesos al horno. Estas combinaciones aportan nuevas texturas y sabores sin perder la esencia del plato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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