Por: El Espectador

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La langosta es uno de los productos estrella de la gastronomía costeña colombiana, un ingrediente que destaca por su textura firme y su sabor suave, lo que la convierte en una delicia ideal para ocasiones especiales. La receta que presenta Edd Cabarcas, chef colombiano, es una invitación a celebrar la buena mesa y a disfrutar de este marisco en una versión sencilla pero repleta de sabor, pensada para quienes buscan sorprender con un plato sofisticado y veraniego. De acuerdo con los detalles compartidos, la preparación de la langosta demanda pocos ingredientes y un proceso fácil de seguir, permitiendo incluso a cocineros caseros aventurarse con confianza.

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Para esta receta, se recomienda usar cuatro colas de langosta, las cuales deben abrirse por la mitad a lo largo y limpiarse adecuadamente. Una vez listas, la carne se sazona con sal, pimienta y paprika, buscando así realzar su sabor natural con un toque de especias. El chef Cabarcas sugiere llevar las colas a la parrilla, siempre con la carne hacia abajo en el primer momento, y cocinarlas durante un tiempo breve, entre 6 y 8 minutos en total, hasta que la carne se torne blanca y firme.

La salsa al ajillo, que acompaña y da un giro vibrante al plato, se prepara con ingredientes sencillos: mantequilla, ajo en láminas, cilantro picado, jugo de limón, sal y pimienta. La preparación consiste en derretir la mantequilla a fuego bajo, añadir el ajo y el cilantro, y dejar que se cocinen apenas unos minutos para evitar que el ajo se queme. Finalmente, se incorpora el jugo de limón y se ajusta de sal y pimienta al gusto. Esta salsa se vierte sobre las langostas recién hechas, entregando un contraste perfecto de frescura y cremosidad.

De acuerdo con El Espectador, la langosta es un marisco valioso no solo por su sabor, sino por su versatilidad en la cocina, adaptándose tanto a preparaciones simples como parrilladas, hasta platos más elaborados como la bisque o las ensaladas frías. Su presencia en la mesa suele asociarse con celebraciones o propuestas gastronómicas de alto nivel, por lo que su preparación siempre despierta interés entre los amantes de la buena comida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara la salsa al ajillo para acompañar langosta?

La salsa al ajillo lleva mantequilla, ajo en láminas, cilantro picado, jugo de limón, sal y pimienta. Se derrite la mantequilla a fuego bajo, se añade el ajo y el cilantro, se cocina por un par de minutos, se integra el jugo de limón y se ajusta el sabor con sal y pimienta, evitando que el ajo se dore demasiado.

¿Por qué la langosta es considerada un ingrediente especial en la gastronomía?

La langosta destaca por su carne delicada, su sabor suave y su textura firme. Además, se relaciona con platos sofisticados, siendo un símbolo de alta cocina y celebración, según lo destaca El Espectador. Esto la convierte en una opción buscada para ocasiones importantes y menús exclusivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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