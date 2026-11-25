Por: El Espectador

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La Universidad Católica de Colombia solicitó a la Pontificia Universidad Javeriana certificar la autenticidad del título profesional presentado por la congresista del Pacto Histórico, Claudia Romero, en el proceso de admisión a la Especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal, correspondiente al segundo semestre académico de 2026. De acuerdo con la información divulgada, la Universidad Católica busca esclarecer si el título, requerido para acceder a ese posgrado, fue “efectivamente expedido por esa institución de educación superior, así como corroborar la fecha de graduación, el programa académico cursado y su correspondiente titularidad”, según explicó la misma institución.

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Este procedimiento fue motivado por la circulación en redes sociales de un supuesto diploma de Romero, que la acreditaría como administradora de empresas de la Universidad Javeriana. Las sospechas llevaron a la congresista a declarar que no ha cursado ese pregrado, a negar la autenticidad del título y a asegurar que nunca ha afirmado tener un diploma de esa institución. Frente a las dudas generadas, la Católica optó por pedir una verificación oficial a la Javeriana para esclarecer lo ocurrido y, con base en la respuesta, tomar decisiones académicas, administrativas y legales que considere pertinentes, respaldada por el principio de autonomía universitaria.

En un comunicado institucional, la Universidad Católica subrayó que “el principio de buena fe constituye un fundamento de las relaciones entre la institución y los integrantes de su comunidad académica”. No obstante, matizó que dicho principio no impide la utilización de mecanismos de control y verificación documental, especialmente ante circunstancias que merecen confirmar la autenticidad, titularidad y validez de documentos presentados. Asimismo, recordó que la Ley 30 de 1992, normativa que regula la educación superior en Colombia, exige demostrar la formación académica previa como requisito para ingresar a estos programas.

La Católica fue enfática en aclarar que la solicitud a la Javeriana no debe entenderse como un pronunciamiento anticipado sobre la veracidad del título profesional, ni implica una acusación directa contra la congresista. Insistió en que se garantizarán el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y demás garantías legales y constitucionales. La controversia también ha llegado a la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con El Espectador, luego de una denuncia interpuesta por Carol Borda y Sara Castellanos, representantes a la Cámara, quienes pidieron verificar la autenticidad del supuesto título de Romero. La misma situación guarda relación con el caso de Luz Verónica Estrada, otra congresista del Pacto Histórico, suspendida hasta por tres meses por la presunta falsificación de títulos universitarios y de bachiller, luego que las instituciones señaladas negaran la existencia de dichos diplomas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Universidad Católica de Colombia solicitó verificar el título de Claudia Romero ante la Universidad Javeriana?

La Universidad Católica de Colombia pidió a la Pontificia Universidad Javeriana certificar el título de Claudia Romero luego de la circulación en redes sociales de un supuesto diploma falso, con el fin de determinar si fue expedido oficialmente y cumple con los requisitos legales. Esta medida busca dar claridad a la autenticidad del documento presentado por Romero en su proceso de admisión a un posgrado, de acuerdo con los controles internos y la legislación vigente.

¿Qué implica la Ley 30 de 1992 sobre los requisitos para ingresar a la educación superior en Colombia?

Según lo explicado por la Universidad Católica de Colombia, la Ley 30 de 1992 establece que acreditar la formación académica previa es un requisito legal indispensable para ingresar a programas de educación superior. Esto significa que quienes aspiren a estos programas deben demostrar, mediante documentos válidos y auténticos, que han cumplido con los estudios previos exigidos, lo cual protege la transparencia y legalidad en el acceso a la educación universitaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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